Roma-Udinese 3-0, reti di Bove, Pellegrini e Abraham. Pereyra sbaglia un rigore

La Roma supera l'Udinese per 3-0 al termine di una gara dominata senza mezze misure. I giallorossi, sia pure con due infortunati di peso come Paulo Dybala e Ola Solbakken, schiacciano i bianconeri nella loro metà campo per una porzione significativa della gara. La vittoria arriva grazie alle reti di Bove al 37esimo, che riesce a ribattere in gol un rigore sbagliato da Mancini, di Pellegrini al 55esimo, servito con arte magistrale da Belotti, e di Abraham al 91esimo, grazie a un colpo di testa in area di rigore. Proprio Abraham, che non avrebbe dovuto giocare per un infortunio nella partita contro il Feyenoord, subentra al 75esimo al posto di Belotti e risulta decisivo. La squadra di Andrea Sottil si fa anche parare un rigore calciato da Pereyra al 61esimo. La Roma è così terza con 56 punti, cinque in meno della Lazio al secondo posto e tre in più del Milan al quarto. L'Udinese si fa invece scavalcare dal Sassuolo e agganciare dal Torino ed è dodicesima a 39 punti.

La partita

Al sesto minuto punizione per la Roma a una decina di metri dall'area di rigore. Finta di El Shaarawy, Pellegrini tenta il traversone al centro dell'area, ma la difesa dell'Udinese libera. Al 13esimo stacco in area di Cristante che colpisce di testa, ma non riesce a indirizzare il pallone in porta. Al 20esimo punizione per l'Udinese dalla trequarti, sul pallone va Samardzic, ma Rui Patricio para senza problemi. Un minuto dopo calcio piazzato per la Roma, toccano in area Smalling e Llorrente, serie di rimpalli, colpo di testa insidioso di Mancini ma Silvestri trova il riflesso giusto e respinge. Nella mischia Mancini prende una zuccata e i medici gli devono applicare una vistosa fasciatura alla testa. Al 31esimo Belotti trova il corridoio giusto per Wijnaldum, gran tiro dell'olandese dall'interno dell'area, Silvestri si butta e riesce a deviare in angolo. Sugli sviluppi del corner Pereyra tocca di mano in area e l'arbitro, dopo la verifica al Var, fischia il rigore. Si dirige verso il dischetto Mancini, colpisce il palo, sulla destra Bove si impossessa della palla e va in rete a porta sguarnita, con Silvestri che si era buttato sul rigore e non era riuscito a tornare in posizione. Al 37esimo dunque Roma in vantaggio per 1-0.