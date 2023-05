Alle 21 Lazio-Sassuolo: i biancocelesti hanno fame di riscatto dopo il ko contro l'Inter

I piatti della bilancia non sono in equilibrio. Perché la fame della Lazio pesa certamente di più di quella del Sassuolo che ormai ha poco da chiedere a questo campionato. La squadra di Sarri mira infatti a puntellare il secondo posto dopo la pesante battuta d'arresto interna (contro il Torino) e la sconfitta a Milano per mano dell'Inter. Rafforzare il piazzamento che varrebbe la medaglia d'argento significherebbe in realtà mettere in sicurezza la zona Champions, ad oggi tutt'altro che blindata visto che Inter, Milan e Roma a pari merito al quarto posto distano appena 4 punti. E, soprattutto, impedire che il Napoli vinca lo scudetto senza dover scendere in campo a Udine.

I neroverdi di Dionisi, dal canto loro, sono a +16 dallo Spezia terzultimo e hanno quindi la salvezza in tasca. Ancor più dopo il successo interno sull'Empoli , reso possibile (e sapido) dalla rete di Berardi a tempo abbondantemente scaduto. Gli uomini di Dionisi scenderanno in campo con la determinazione di sempre, ma un passo falso a Roma - in sostanza - non sarebbe affatto un dramma.