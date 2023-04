Calcio, Figci: Zola completa il poker dei fantasisti italiani nella "Hall of Fame"

Dopo Roberto Baggio, Alessandro Del Piero e Francesco Totti, Gianfranco Zola va a completare il poker di fantasisti della 'Hall of Fame del Calcio Italiano' facendo il suo ingresso trionfale in compagnia di un altro numero uno tra i numeri dieci come Zinedine Zidane. Un grande riconoscimento per colui che è stato un grande giocatore. L'ex fantasista di Napoli e Chelsea, per citare i club più prestigiosi nei quali ha militato, sottolinea che "la compagnia non è male, sono sorpreso e compiaciuto di ricevere questo riconoscimento. Il calcio è cambiato, il regista a ridosso delle punte sembra ormai superato e anche il talento ha dovuto traslocare, spesso sulle fasce, calciatori con caratteristiche simili alle mie come Politano, Zaccagni o Verde vengono fatti giocare oggi come esterni. Il contesto è cambiato e sono chiamati a sviluppare qualità diverse. Altri, come Pellegrini, giocano a centrocampo".

L'ex fantasista azzurro fa il suo ingresso tra i grandi numero 10 italiani Era un numero dieci all'epoca dei grandi numeri dieci, quando la fantasia era al potere e per misurare il talento bastava un numero di maglia. Nella sua carriera il fantasista sardo ha vinto moltissimo: uno scudetto e una Supercoppa italiana con il Napoli, due Coppe d’Inghilterra, una Coppa di Lega, una Charity Shield, 1 Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea col Chelsea, una Supercoppa europea e una Coppa UEFA col Parma. Niente male.