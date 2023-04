La Camera approva il decreto legge sul PNRR: 171 voti favorevoli, 112 contrari, Terzo Polo astenuto

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al Decreto legge con le misure urgenti per l'attuazione del PNRR. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari, 14 gli astenuti (i deputati del Terzo Polo). “Cerchiamo di non far perdere questa occasione di riscatto all'Italia, si è perso troppo tempo. Voteremo contro il decreto ma continueremo a esserci e a spronarvi a non perdere di vista l'attuazione del Piano e contribuire alla sua realizzazione pratica. Su questa grande chance ci siamo, vigileremo, saremo utili al Paese” aveva preannunciato la segretaria del Pd, Elly Schlein nella sua dichiarazione di voto.

Dopo l'approvazione, il ministro Fitto incontra le parti sociali

“Il termine non è quello che abbiamo letto sui giornali, il 30 aprile, ma la fine di agosto come dice il regolamento” europeo e “lavoriamo per poter raggiungere questo risultato quanto prima possibile” ha precisato alle parti sociali, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari europei, il PNRR, il Sud e le Politiche di coesione, Raffaele Fitto, aprendo a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e il nuovo capitolo RepowerEu. Il ministro, secondo quanto riferito, ha invitato le parti sociali a dare “suggerimenti” sia sul fronte RepowerEu sia sulla revisione generale del Piano.

L'incontro di oggi, ha poi precisato Fitto, “è il primo” ma ci saranno “passaggi successivi anche sulla base dell'impostazione che metteremo in campo sia sul tema del RepowerEu, sia sul tema della revisione del PNRR”. Quello di oggi è il primo di sei incontri settoriali con le parti sociali nell'ambito della cabina di regia.

I commenti politici

“Rammento all'onorevole Schlein e ai detrattori del decreto che le 5 missioni da cui il Piano parte non le abbiamo fatte noi; che i 55 obiettivi ad essi legati non li abbiamo fatti noi. Rammento che le 25 scadenze, di cui 20 attestate sulla responsabilità dell'Unione europea e 5 nazionali, non le abbiamo negoziate noi; che la struttura dimissione varata è composta da 107 dirigenti non scelti da noi, da 534 funzionari non scelti da noi, da 334 consulenti non scelti da noi” aveva invece puntualizzato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, concludendo che “oggi Pd e M5S hanno votato contro il proprio Piano, contro se stessi”.