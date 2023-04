Caso Cospito, il legale alla Consulta: la pena fissa dell'ergastolo è incostituzionale

Il caso di Alfredo Cospito è arrivato davanti alla Consulta che, nell'udienza pubblica di oggi, affronta il nodo del “bilanciamento” tra attenuanti e aggravanti nel processo legato all’attentato del 2006 contro la Scuola Carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo.

"La pena fissa è stata dichiarata indiziata di incostituzionalità perché non consente di parametrare la pena all'offesa". È uno dei passaggi dell'intervento davanti alla Corte Costituzionale del difensore di Alfredo Cospito, l'avvocato Flavio Rossi Albertini.

“Parlerò domani con Cospito, spero che avremo già la decisione della Corte, così il colloquio sarà orientato a cosa fare ora”, ha detto il legale di Cospito lasciando Palazzo della Consulta. "L'ho visto la scorsa settimana: non si alimenta con pasta, carne e pesce da quasi 180 giorni. Non avremmo mai pensato che sarebbe giunto vivo al 18 aprile. Ha perso la capacità di deambulare e 50 kg di peso".

La Consulta deve pronunciarsi sulla costituzionalità dell'articolo 69 del codice penale, che per il reato di strage politica impedisce sconti di pena nei casi, come quello di Cospito, di recidiva aggravata. Una decisione da cui dipenderà il destino giudiziario dell'anarchico, che rischia di veder innalzare all'ergastolo la condanna a 20 anni che già sta scontando.

Avvocatura: attenuante creerebbe vulnus anche per mafia

"Il riconoscimento di attenuanti per lieve entità del fatto in relazione al reato di strage per fini politici come contestato ad Alfredo Cospito porterebbe a un vulnus perché potrebbe aprire la strada al riconoscimento della lieve entità anche per altri reati di pericolo astratto, come l'associazione mafiosa". È la tesi sostenuta dall'avvocato generale dello Stato Paola Zerman, che con il collega Ettore Figliolia ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare inammissibile e infondata la questione sollevata dalla Corte d'assise d'appello di Torino.