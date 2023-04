Caso Montesi, 70 anni dopo una morte ancora senza risposte

Il "caso Montesi", ancora irrisolto a 70 anni di distanza, è stato considerato uno dei primi scandali della Prima Repubblica. Il cadavere di Wilma Montesi, 21 anni, viene ritrovato a Torvaianica la mattina dell'11 aprile 1953, privo di alcuni indumenti. Subito si pensa a un malore: la ragazza è forse svenuta, poi annegata, le correnti hanno trasportato il corpo. La tesi del "pediluvio", accreditata dallo stesso questore di Roma, Saverio Polito, suscita però perplessità e i sarcasmi dell'opinione pubblica. Come se prevalesse la voglia di chiudere presto il caso. Ma non viene scartata nemmeno l'ipotesi del suicidio.

La ricostruzione dei fatti

Dopo il pranzo del 9 aprile, la ragazza incoraggia mamma e sorella ad andare al cinema, lei invece opta per una passeggiata ma se ne perdono le tracce. La portinaia la vede uscire, c'è chi l'avvista sul treno per Ostia in compagnia d'un uomo, ma sono testimonianze confuse. Di andare a Ostia, Montesi non ha mai parlato. Le indagini riprendono i primi di maggio, viene fatto il nome di “un biondino” figlio di una personalità politica dell'epoca, Attilio Piccioni, democristiano allora vicepresidente del Consiglio. Il "biondino", è suo figlio Piero, musicista noto. Da dove spunti il nome non si sa. Piccioni querela e le smentite del questore sembrano chiudere il caso.

Per non se ne parla più, per poi rispuntare il 6 ottobre 1953 su un rotocalco romano, "Attualita'", diretto da Silvano Muto. L'articolo ha l'effetto di scatenare la magistratura che, tramite il procuratore capo di Roma, Angelo Sigurani, denuncia il giornalista per "diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico". In dicembre il magistrato archivia e, contestualmente, fissa il processo per diffamazione contro Muto, che nell'udienza del 28 gennaio 1954 accenna a "orge a base di stupefacenti" a Capocotta, vicino il litorale di Torvaianica.

Una donna convinta di essere vicina alla verità sulla ragazza, aveva consegnato un memoriale a un gesuita che lo fece arrivare al ministro dell'Interno Amintore Fanfani. L'esponente dc fa sentire la donna da un colonnello dei carabinieri per due volte. Quando Muto racconta questi segreti e intrecci nell'udienza per la diffamazione di gennaio, il "caso Montesi" riesplode come una bomba.

In quei giorni il caso di cronaca s'intreccia col tentativo fallito di Fanfani di formare un governo monocolore. Nasce invece un quadripartito. Il caso investe pure il Parlamento con l'interrogazione del missino Franz Turchi che si rivolge a Scelba per chiedere cosa intenda fare per tranquillizzare Parlamento e opinione pubblica. Sui giornali scrivono anche Ingrao, direttore de "l'Unità", Palmiro Togliatti segretario del Pci, il socialista Pietro Nenni, il direttore del "Corriere" Mario Missiroli per dire nel suo primo articolo di fondo che l'affare Montesi "è qualcosa di più di uno scandalo giudiziario () è un avvenimento politico che impegna tutta la democrazia italiana".

Il 19 marzo '54, la donna del memoriale, Moneta Caglio, in tribunale, fa nuove rivelazioni. Indica l'ex amante e amministratore della riserva di caccia di Torvaianica, Ugo Montagna, e Piero Piccioni come i responsabili della morte della ragazza. Il 21 il tribunale sospende il processo per diffamazione contro Muto e i magistrati avviano un'istruttoria formale sulla morte della Montesi; il 19 settembre Attilio Piccioni si dimette dalla Farnesina quando il figlio Piero viene arrestato per omicidio colposo, per altro difeso dagli stessi genitori della vittima.

Lo "scandalo Montesi" è ormai fulcro di lotta politica. Tirato in ballo da un articolo è pure lo zio della ragazza, Giuseppe Montesi, sospettato per il morboso attaccamento a Wilma, ma in pochi giorni "l'operazione Giuseppe" si sgonfia.

Il 27 maggio 1957 quando la corte d'assise di Venezia assolve con formula piena Piccioni, Montagna, Polito e altri nove imputati minori a rimetterci è Moneta Caglio, che paga caro le "false incolpazioni" rivolte a Piccioni e Montagna con una condanna a due anni e mezzo di reclusione per calunnia.

Si tratta del primo grande processo mediatico. La sola tiratura dei giornali della capitale "cresce, nei periodi di punta dello scandalo, da un minimo del 50% al 200%". A distanza di 70 anni scomparsi anche i personaggi coinvolti, direttamente o indirettamente, nella vicenda, resta però la morte di una ragazza, senza risposte, un giallo ancora insoluto.