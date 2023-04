Caso Orlandi, il segretario di Stato vaticano Parolin: "Avanti con le indagini, vogliamo chiarire"

"Siamo molto sorpresi che non vi sia stata collaborazione perché questo avevano chiesto: allora perché adesso tirarsi indietro in maniera così brusca? Il nostro intento è quello di arrivare veramente a chiarire. Ho visto che ci sono state anche critiche all'iniziativa del Papa ma l'idea della Santa sede è proprio quella di arrivare a chiarire, vedere quello che è stato fatto nel passato sia da parte italiana, sia da parte vaticana e vedere se c'è qualcosa ancora che si può fare di più sempre con questo scopo, arrivare a chiarire. Credo che lo si debba innanzitutto alla mamma che è ancora viva e soffre molto, lo facciamo con le migliori intenzioni", ha dichiarato il cardinale all'ANSA.

Dopo i chiari richiami della Santa Sede e dello stesso Papa Francesco contro le “ignobili insinuazioni” e le “illazioni infondate” su San Giovanni Paolo II, diffuse in un programma tv all'indomani del colloquio in Vaticano tra Pietro Orlandi e il Promotore di Giustizia Diddi, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin , torna sull'argomento, affermando che le indagini andranno avanti.

In difesa di Papa Wojtyla si erano pronunciati anche i vescovi italiani della Cei che si era unita al ''pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate'', rivolto da Papa Francesco ai fedeli di Piazza San Pietro.

In difesa di Giovanni Paolo II anche la voce di don Patriciello, parroco di Caivano. "San Giovanni Paolo II è un patrimonio dell'umanità, è un gigante, è un Santo della nostra Chiesa, noi lo amiamo", ha detto il prete anti-camorra. "Noi siamo contenti di questa inchiesta. La famiglia Orlandi ha ragione ad essere addolorata e anche un po' delusa ma adesso aspettiamo le cose come vanno senza macchine del fango, perché le parole una volta lanciate pesano come macigni", ha detto il parroco dicendosi "convinto che Pietro non voleva offendere nessuno".