Caso Uss, il ministro Nordio in Parlamento: "Chiesi ai giudici di Milano di tenerlo in carcere"

"Il ministero non ha competenza né oneri di controllo su provvedimenti giurisdizionali adottati da una corte" ed è "singolare" che da taluni "si affermi" che proprio il ministero della Giustizia "sarebbe dovuto intervenire" per limitare la decisione della corte di appello di Milano sul caso di Artem Uss. Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella informativa urgente del governo alla Camera sul caso della fuga dell'imprenditore russo dai domiciliari.

C'è una "nota del 20 ottobre 2022 con cui il Ministero della Giustizia comunicava alla Corte d'Appello, al ministero degli Interni-Sezione Interpol e al Maeci la volontà di mantenimento della misura cautelare in carcere allo scopo di assicurare la consegna di Artem Uss alle autorità statunitensi"

“Il ministero della Giustizia non ha competenza né attività di controllo sull'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale adottato da una Corte”, ha precisato il ministro. "La legge assegna al Ministero unicamente il potere di revoca della misura cautelare, perché il ministero è completamente estraneo all'iter processuale".

Nordio ha anche ricordato che si sono sommate due richieste di estradizione per Uss, sia dagli USA che dalla Russia. Quest'ultima era stata accettata, come è ovvio immaginare, da Artem Uss.

Gli americani si sono dimostrati "esterrefatti", ha detto Nordio, dalla concessione degli arresti domiciliari al cittadino russo nonostante le tante note di allarme inviate dall'amministrazione statunitense sulla “caratura” di Uss e delle sue relazioni internazionali che lo connotavano ad alto rischio di fuga.

Il ministro ha precisato anche che sono in corso accertamenti, da parte del Viminale, rispetto alla fuga di Uss.

Le opposizioni avevano chiesto con vigore chiarimenti dopo l' iniziativa del ministro di promuovere un’azione disciplinare contro i tre giudici della corte d’appello milanese da lui tacciati di negligenza per la gestione del caso Uss e in particolare per avergli concesso gli arresti domiciliari. L'uomo d'affari russo è scappato, eliminando il braccialetto elettronico, il 22 marzo. Sia il ministero, sia il Dipartimento della Giustizia statunitense avevano sollecitato il mantenimento della misura del carcere.

I magistrati hanno preso una dura posizione contro quella che ritengono un'ingerenza del ministro, lo hanno fatto sia Magistratura democratica che la corrente centrista di Unità per la Costituzione (Unicost).

Anche l’Ordine degli Avvocati di Milano ha espresso oggi “vicinanza alla magistratura milanese e piena condivisione della proclamata difesa dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici, quali valori costituzionali ineludibili”.

Il ministro degli Esteri Tajani: “Evasione fatto grave su cui va fatta chiarezza”

"L'evasione dell'imprenditore russo Artem Uss è un fatto grave sul quale è importante fare chiarezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del question time al Senato. "La decisione della Corte d'appello di Milano sugli arresti domiciliari rientrava nell'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria e il governo non aveva alcun potere di intervento", ha aggiunto. Tajani ha poi precisato che al momento dell'arresto di Uss "non c'era alcuna richiesta di estradizione pendente" pertanto l'esecutivo "ha applicato correttamente l'articolo 716 della procedura penale".