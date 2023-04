Che fine ha fatto il tesoro di Gina Lollobrigida? Spariti 9 milioni di euro

Ancora un colpo di scena nelle vicende legate agli ingenti beni lasciati da Gina Lollobrigida, morta il 16 gennaio scorso. In particolare, non si capisce cosa sia rimasto dei 9 milioni di euro lasciati dalla famosa attrice italiana. Dopo l'inventario eseguito ad aprile dal notaio Vittorio Occorsio, sembra che di quel "tesoro" sia rimasto “solo” un patrimonio di 800mila euro da cui, tolti i debiti, ne resterebbero 500 mila. È quanto riporta un articolo pubblicato sul Messaggero.

Il notaio ha pazientemente redatto l'inventario dei beni dell'attrice attraverso dieci visite all'interno della sua abitazione, durate circa 3 ore ciascuna e iniziate a metà febbraio, riporta il Corriere della Sera. Mancano circa 9 milioni e al riguardo non si capisce quanto sia stato ricavato della vendita dei tre immobili romani di via di San Sebastianello (piazza di Spagna), di un appartamento a Montecarlo, dei soldi prelevati o trasferiti su altri conti, delle auto del valore complessivo di un milione e 500mila euro acquistate da Andrea Piazzolla, factotum della Lollobrigida e amministratore unico della “Vissi d’arte”, la società che ne amministrava i beni. Piazzolla è sotto processo per circonvenzione di incapace e riciclaggio, dopo le denunce del figlio dell'attrice, Milko Skofic, e degli altri familiari. Aperto il testamento, si era infatti scoperto che l'attrice aveva destinato metà del patrimonio a favore del figlio e l'altra metà allo stesso Piazzolla.

Nell'inventario scorre un repertorio di oggetti fantasmagorico, ma non sempre di grande valore, che racconta parte della vita e il carattere della diva: troviamo putti e capitelli, mosaici, buddha e abiti hollywoodiani. Rimangono le collezioni di icone, alcuni gioielli, quadri, mobili e la villa sull’Appia antica, che per il momento è sotto sequestro perché gli arredi erano già stati affidati a una casa d’aste. Badando al concreto, troviamo un rubino di colore rosso violaceo, del valore di 1.200 euro. Gioielli e orologi per 15mila euro, 50mila euro di opere di arte orientali e di artisti contemporanei, mobili antichi, argenterie e stampe fotografiche d’autore, per un valore di 152mila euro.

E poi oggetti che faranno impazzire gli appassionati: in uno sgabuzzino è stato ritrovato il copione dattiloscritto di uno sceneggiato inedito su e con Fidel Castro, da qualche parte un diario newyorkese realizzato negli anni Sessanta, ai tempi delle pellicole della diva con Humphrey Bogart, Rock Hudson ed Ernest Borgnine.

Un'inchiesta dell'Espresso: soldi finiti a Panama?

Secondo un'inchiesta del l'Espresso i soldi potrebbero essere finiti a Panama, dove il 6 marzo 2014 è stata aperta una società offshore. A Panama è possibile aprire società anonime intestate a fiduciari. Per identificare il beneficiario conta la procura, ovvero il mandato a gestire i soldi della società, che in questo caso sarebbe la Bewick International Inc,, la cui beneficiaria è Luigia Gina Lollobrigida, che aveva pieni poteri nella gestione dei fondi. La delibera è firmata dai tre fiduciari dello studio Alcogal di Panama City. E la traccia che porta oltreoceano parte dalla villa di Roma e dalla società a cui è intestata, la Vissi d’arte. Che a sua volta, nel 2018, ha aperto un conto a Monaco con beneficiaria la stessa Lollobrigida.

Il processo ad Andrea Piazzolla

Riguardo al processo in cui è indagato l'ex segretario e factotum di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, il giudice del tribunale monocratico di Roma ha ultimamente acquisito agli atti del procedimento i due testamenti olografi della grande attrice su richiesta dei difensori dell'imputato a cui, però, si è associata anche la parte civile. Obiettivo del tribunale è, sostanzialmente, potere contare anche sugli atti in cui si è "formata la volontà" della Lollobrigida in merito alle disposizioni legate al vasto patrimonio. Si tratta dei documenti scritti di proprio pugno dalla Lollo nel 2013 e nel gennaio del 2017, quest'ultimo redatto mentre si trovava ricoverata in una clinica.

Il processo che lo vede imputato, partito da un esposto del figlio dell'attrice, è giunto alle fasi conclusive: la sentenza è attesa per il prossimo 7 giugno. Nei suoi confronti i pm di piazzale Clodio gli contestano una sistematica spoliazione dei beni dell'attrice avvenuta tra il 2013 e il 2018. Dal 2021 la diva aveva un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale per tutelare il suo patrimonio. Con Piazzolla a processo c'è anche Antonio Salvi, l'uomo che avrebbe fatto da intermediario con una casa d'aste per la vendita di circa 350 beni di proprietà della Lollo. Dal canto suo l'attrice ha sempre difeso il suo segretario.

Il nome di Piazzolla compare anche in un altro procedimento che lo vede accusato di avere sottratto alla donna una auto di lusso e in un terzo processo legato alla vendita di opere d'arte presenti all'interno della villa sulla Appia dell'attrice. Secondo le accuse della Procura, il collaboratore personale dell'artista avrebbe sottratto complessivamente diversi milioni di euro e beni, tra cui quadri e cimeli.