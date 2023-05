Piedi sui pedali, da sabato l'Italia si tinge di rosa - la diretta della conferenza stampa sul Giro

L'attesa è (quasi) giunta al termine: la carovana in bicicletta percorrerà lo Stivale da sabato 6 a domenica 28 maggio tenendo milioni di italiani col fiato sospeso, pronti a palpitare per gli epigoni di Coppi, Bartali, Merckx, Moser, Saronni, Indurain, Pantani… con loro a bordo strada o davanti alla tv, allo schermo di un pc, al display di un tablet o di un cellulare.

Un ultimo controllo alla bicicletta e si va. Sono caldi i muscoli dei fuoriclasse che si contenderanno la 106a edizione del Giro d'Italia. Ma non sono solo loro a fare il conto alla rovescia in vista dello start; sulle due ruote approderanno virtualmente, infatti, anche gli innumerevoli appassionati di ciclismo del Bel Paese che attendono la Corsa rosa quanto i musicofili pop aspettano Sanremo.

La magia del Giro è sempre la stessa. Non sono le divise, i materiali delle biciclette, i premi in denaro - tutti mutati radicalmente, ovvio - a cambiarla o a inficiarla. Certo induce a riflettere il confronto tra quanto guadagnò il vincitore della prima edizione, correva l'anno 1909, e quanto si porti a casa il trionfatore odierno. E non perché si voglia paragonare il passato romantico e squattrinato con il presente innervato da sponsor e denari; ma perché è una comparazione, piuttosto, che fa pensare alle radici profonde di questa manifestazione, quintessenza di italianità al pari di quel Sanremo evocato al principio. Ed è tale giacché rimanda a una stagione in cui il ciclismo era perfino più popolare del calcio; perché ci lega ad affascinanti pagine ingiallite - tutt'altro che dimenticate - che hanno scandito la vita degli italiani anno dopo anno, decade dopo decade. Solo le devastazioni delle due guerre mondiali hanno fermato infatti la carovana rosa.

Il Giro 2023

Un po' di cifre della manifestazione che ci porterà dal Centro al Sud Italia con un balzo al Nord fino all' arrivo nella Capitale . 21 tappe (partenza da Fossacesia Marina, in Abruzzo), 3 delle quali cronometro, 3.446 km da percorrere complessivamente . 6 tappe superano i 200 km arrivando a quota 218. Puntando lo sguardo in su, la "Cima Coppi", il punto più alto del Giro, è per la prima volta il Gran San Bernardo (2469 metri) affrontato nella 13a tappa di 208 km con sconfinamento in Svizzera, a Crans Montana. La 19a tappa è il grande classico, il tappone dolomitico con un dislivello di 5400 metri che prevede che i ciclisti si misurino con i passi Campolongo, Falzarego, Colle Santa Lucia, Giau e Tre Croci prima dell'arrivo al Rifugio Auronzo sulle Tre Cime di Lavaredo, a oltre 2300 metri.