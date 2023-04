Oggi la Parigi-Roubaix, l'Italia punta su Ganna. Diretta streaming su RaiPlay e su Rainews.it

Collocata per il secondo anno consecutivo nella domenica di Pasqua, la Parigi-Roubaix è più che mai la regina della Classiche di primavera, quella dell’inferno del Nord che, per la terza volta, ha avuto come prologo la gara dedicata alle donne.

L'anno scorso nel velodromo di Roubaux vinse, in maglia tricolore da campionessa d’Italia, Elisa Longo Borghini , quest'anno invece il ciclismo italiano deve “accontentarsi” del secondo posto della 25enne di Schio Katia Ragusa, protagonista dello sprint finale a sette in cui si è imposta la canadese Alison Jackson, che ha colto il successo più importante della carriera. Ma Longo Borghini si è fatta notare anche questa volta, visto che è caduta a 37chilometri dall'arrivo mentre era davanti a tutte: in questo momento la delusione è bruciante, ma avrà sicuramente modo di rifarsi, viste le sue doti.

Oggi invece il pedale azzurro punta molto su Filippo Ganna, che non utilizzerà gli ultimi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, come invece faranno altri come i corridori della Jumbo Visma e DMS, team pronti ad affidarsi al sistema che ha un comando sul manubrio con cui, tramite Bluetooth, sgonfiare leggermente le gomme durante l'attraversamento dei tratti in pavé per poi rigonfiarle quando si torna sull'asfalto. Tutto ciò sarà anche utile, ma nella Parigi-Roubaix contano soprattutto le gambe e la capacità di soffrire, caratteristiche che Ganna possiede assieme a un fisico (1,93 per 86 kg) considerato ideale per questa corsa, che ha già vinto a livello giovanile nel 2016.

"La gente dice che la Parigi-Roubaix è una gara fantastica, ma non è così - ha detto l'azzurro in una intervista a L'Equipe -. E' divertente per le persone che la guardano in televisione. Ma i corridori non possono dire che gli piaccia. Devi essere un po' matto per amare la Roubaix".

Non ci sarà lo sloveno Tadej Pogacar, che ha ritenuto di dover evitare questo sforzo in una gara che per non ora non gli si adatta, mentre sono ancora in pole position nei pronostici della vigilia i due grandi rivali nella classiche Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, pronti a duellare di nuovo, questa volta in Francia, dopo la Milano-Sanremo e il Giro della Fiandre. Fra i possibili outsider sono da tenere d'occhio l’ex iridato Pedersen e lo svizzero Kung.

Si parte da Compiegne, a nord di Parigi e si arriva, dopo 257km, nel velodromo della città celebre per il carbone. Cinquantacinque sono i chilometri in pavé, distribuiti in 29 settori e conservati con cura certosina: quest'anno per togliere l'erba fra le pietre sono state utilizzate anche delle capre. I passaggi chiave in cui si deciderà la corsa sono la Foresta di Aremberg, il tratto sassoso di Mons en Pevele e il Carrefour de l'Arbre