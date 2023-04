Parigi-Roubaix. Vittoria Guazzini non parteciperà alla gara, si è fratturata il bacino

L'azzurra Vittoria Guazzini, 22 anni, oro mondiale nel quartetto dell'inseguimento, anche quest'anno deve rinunciare alla Parigi-Roubaix donne, in programma sabato 8 aprile 2023, gara che prevede un totale di 145 chilometri con partenza da Denain e arrivo nel Velodromo di Roubaix.

È la seconda volta che l'atleta toscana riporta un infortunio in occasione della Parigi-Roubaix. La prima volta nell'ottobre del 2021, durante la sua prima partecipazione alla grande classica del Nord, quando subì la doppia frattura della caviglia sinistra.

La diagnosi odierna parla di una frattura del bacino. La stessa squadra, in un comunicato, ricorda: "non sarà in gara alla Parigi-Roubaix ma soprattutto sarà indisponibile a tempo indeterminato. Questa è una perdita pesante per il team che assicura a Vittoria tutto il suo sostegno e le augura una pronta e completa guarigione".

La stessa atleta commenta sui social la situazione: "Ne deduco che la Roubaix davvero non è la mia corsa. Sono venuta qui due volte e in entrambe le occasioni me ne vado con un osso rotto. È un peccato lasciare il team, ma sono certa che le mie compagne sapranno farsi valere".

È la terza edizione della Paris-Roubaix femminile. La prima edizione del 2021 fu vinta da Lizzie Deignan, mentre l'azzurra da Elisa Longo Borghini si è aggiudicata la competizione del 2022, vincendo in solitaria .