Colette Maze, la pianista più anziana del mondo: 108 anni e un nuovo disco in uscita

Da Gershin a Piazzolla passando per Debussy: il 16 giugno compirà 109 anni ma spirito e fibra fisica sembrano non accorgersene. Le mani, soprattutto.

“Ho iniziato a suonare all'età di cinque anni”, racconta. “Il pianoforte è come un caro amico che ho bisogno di sentire e di ascoltare. La difficoltà maggiore per me è mantenere la routine: anche se ho suonato tantissimo, basta poco per perdere l'allenamento”. E ancora oggi studia e suona per ogni giorno almeno quattro ore.

Il figlio racconta che la grande fortuna della madre risiede nel non avere l'artrosi, ostacolo che costringe a fermare l'attività a quasi tutti i pianisti anziani.

Ultima depositaria del “metodo Cortot”, in una intervista rilasciata a fine 2021 l'artista ha raccontato di aver lavorato sempre come insegnante di pianoforte, tranne durante la seconda guerra mondiale, periodo in cui fu impiegata come infermiera in un ospedale: “La musica mi ha offerto rifugio e fuga allo stesso tempo per tutta la vita”.

Il segreto della sua longevità: “Oltre alla musica, la danza. Ma anche un bicchiere di vino”.