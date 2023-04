Commissione Ue-Tunisia, annunciata l'intesa nella lotta alla tratta di migranti

La commissaria europea per gli affari interni, Ylva Johansson, ha annunciato un partenariato sulla migrazione tra la Tunisia e l'UE e la volontà di approfondire tale collaborazione con gli Stati membri dell'UE, in uno spirito di "Team Europa". Ieri, 27 aprile la commissaria si è recata in Tunisia e ha incontrato Nabil Ammar (ministro degli Affari Esteri, Migrazioni e Tunisini all'estero), Kamel Feki (ministro dell'Interno) e Malek Ezzahi (ministro degli Affari Sociali).

L'Ue è uno dei principali partner della Tunisia e continua a sostenere il paese che sta affrontando una crisi politica ed economica devastante.

In questa occasione la Tunisia e la Commissione Europea “hanno espresso la volontà di istituire un partenariato operativo più forte sulla lotta al contrabbando, tra cui in particolare: a) il sostegno alla protezione delle frontiere marittime e delle frontiere meridionali della Tunisia, b) il rafforzamento della cooperazione di polizia e giudiziaria, c) il rafforzamento della cooperazione operativa con le pertinenti agenzie dell'UE quali Eurojust ed Europol (in tale contesto, il le autorità tunisine competenti ed Europol lavoreranno per portare a termine i negoziati in vista della firma di un accordo di lavoro) e d) sensibilizzazione sui pericoli della migrazione irregolare, con campagne d'informazione finanziate dall'UE da lanciare a maggio e giugno”, così è scritto nel documento diffuso dalla Commissione .

Ci sarà anche una “Talent Partnership” per promuovere la migrazione legale a vantaggio di settori occupazionali e aree di attività individuati congiuntamente. Nel maggio 2023 si terrà una tavola rotonda che coinvolgerà tutte le parti interessate al fine di definire il quadro e il contenuto del partenariato.

Intanto le autorità tunisine hanno fatto sapere che l'obitorio centrale di Sfax, città tunisina da cui sono partiti centinaia di migranti dall'inizio dell'anno, è stracolmo di cadaveri , vittime di naufragi. "Martedì abbiamo contato più di 200 corpi, ben oltre la capacità dell'ospedale Habib Bourguiba di Sfax, il che crea anche un problema sanitario", ha detto all'Afp Faouzi Masmoudi, portavoce del tribunale di Sfax, seconda città del paese con quasi un milione di abitanti.

"Non sappiamo chi siano o da quale naufragio provengano e il numero sta crescendo", ha aggiunto, precisando che "quasi ogni giorno ci sono funerali". Solo il 20aprile sono state seppellite almeno 30 persone.

La partenza dei migranti africani dalla Tunisia si è intensificata dopo un duro discorso del 21 febbraio del presidente Kais Saied che ha condannato l'immigrazione clandestina presentandola come una minaccia demografica per il suo Paese.