Medioriente: bombardamenti israeliani sul Libano in risposta al lancio di razzi

Israele sta bombardando il sud del Libano dopo il lancio di missili verso il proprio territorio. Lo hanno riferito i media dello Stato ebraico.

I sindaci delle località di Naharya e di Carmiel (Galilea occidentale) hanno aperto i rifugi pubblici. Hanno consigliato alla popolazione di tenersi in aree protette e di aggiornarsi sulle istruzioni che giungono dal comando delle retrovie. In quell'aera ci sono oggi molti gitanti giunti per festeggiare la Pasqua ebraica. Secondo le prime informazioni un giovane di 18 anni è rimasto ferito in modo leggero da una scheggia. Sono segnalati anche danni materiali.

Secondo la televisione pubblica i lanci dal Libano sud sono partiti simultaneamente da località diverse: "Si è trattato un attacco massiccio e progettato da tempo'', ha stimato la emittente.

Si tratta di una massiccia escalation poiché oltre 30 razzi sarebbero stati lanciati dal sud del Libano su Israele in un'ora. Nonostante l'Iron Dome, arrivano segnalazioni di danni. Lo spazio aereo nel nord di Israele, incluso l'aeroporto di Hafia, è stato chiuso. Israele autorizza le direttive iniziali di artiglieria e risposta aerea.