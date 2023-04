Allarme siccità, "Negli ultimi 8 anni temperature globali record"

Ormai è uno stillicidio e usare le classiche formule è diventato fin troppo ripetitivo. Ma è al contempo un dato di fatto che gli ultimi 8 anni hanno registrato un record a livello di temperature globali. Ci siamo lasciati alle spalle gli anni più caldi mai registrati. Nel 2022, le concentrazioni medie globali di diossido di carbonio e metano hanno toccato i più alti livelli mai riscontrati da un satellite. In Europa in particolare si è registrata un’estate bollente, da record, puntellata da numerosi eventi atmosferici estremi come ondate di calore, condizioni di siccità e incendi fuori della norma, secondo quanto denunciato dal servizio sul cambiamento climatico europeo Copernicus. Le temperature in tutta Europa stanno salendo al doppio del tasso medio mondiale, più velocemente di ogni altro continente. L'European State of the Climate report per il 2022 mette in luce dati allarmanti. Mauro Facchini, a capo dell’Earth Observation at the Directorate General for Defence Industry and Space, presso la Commissione europea, commenta: “Stiamo per ritrovarci fuori tempo massimo, il riscaldamento globale si traduce in eventi climatici più frequenti ed estremi, proprio come nel caso dell’Europa. Solo un’accurata informazione e dati precisi sullo stato attuale del clima mondiale ci possono aiutare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, e il report sulla condizione europea sul clima è uno strumento essenziale di supporto all’Unione europea per modulare la propria agenda di interventi e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”.

L'aumento della temperatura è un indicatore climatico cruciale. I dati mostrano che la media, per l'Europa, degli ultimi 5 anni si aggirava intorno ai 2,2° rispetto al periodo preindustriale (1850-1900). Il 2022 è stato il secondo anno più caldo, con quasi un grado (0.9°) sopra la media del periodo recente (1991-2020). L'ultima estate è stata quella del record negativo, la più calda: 1,4° sopra la media recente. I picchi di calore dell'ultima primavera ed estate hanno comportato pericolose condizioni per la salute umana. A causa delle estreme ondate di calore del periodo estivo, l'Europa meridionale, in particolare, ha sperimentato un numero record di giorni con "stress da colore molto forte". L'Europa sta assistendo a un trend di crescita nel numero dei giorni estivi con "forte" o "molto forte" stress da calore, mentre l'Europa del Sud sta assistendo a "estremo stress da calore". Parallelamente, c'è un tasso di decrescita nel numero dei giorni senza "stress da calore".

