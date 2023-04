Semifinale a Torino tra Juventus e Inter, probabili formazioni

Primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e inter, le squadre scenderanno in campo alle 21 all'Allianz Stadium, il ritorno si disputerà il 26 aprile. Cammino complicato per le due semifinaliste che arrivano al match di questa sera con grandi difficoltà.



I bianconeri, hanno eliminato il Monza per 2-1 e la Lazio ai quarti 1-0. L'Inter, detentori della coppa, ha eliminato il Parma dopo i tempi supplementari e l'Atalanta. Nella scorsa edizione, i neroazzurri vinsero contro i bianconeri nella finale per 4-2 dopo i tempi supplementari. L'altra semifinale si disputerà il 5 aprile, in campo Cremonese Fiorentina (ritorno 27 aprile).



Juventus Inter, queste le probabili formazioni:



Juventus (3-5-2): Perin, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Quadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic.



Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mikhitaryan, Gosens, Lautaro, Dzeko.