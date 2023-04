Corea del Nord, Kim Yo-jong insulta Biden: "Parla di fine del regime? E' un vecchio senza futuro"

“Un'osservazione senza senso fatta da un vecchio senza futuro”. Kim Yo-jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, se la prende con il presidente degli Stati Uniti Biden e lo insulta per aver affermato che un eventuale attacco nucleare di Pyongyang causerebbe "la fine del regime".

Parlando alla Casa Bianca, nella conferenza stampa congiunta con il suo omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol, Biden ha affermato che, se nella Penisola Coreana verranno usate "armi nucleari", la Corea del Sud e gli Stati Uniti "risponderanno rapidamente". Ha inoltre dichiarato che qualsiasi attacco nucleare nordcoreano contro gli Stati Uniti o i suoi alleati "comporterebbe la fine di qualsiasi regime" che abbia intrapreso tale azione.

Frasi che, a distanza di due giorni, Kim Yo-jong, che è anche una delle principali funzionarie di politica estera nordcoreana, ha commentato così: "Non possiamo lasciar passare né trascurare che il capo dello Stato nemico abbia usato ufficialmente e personalmente le parole 'fine del regime' sotto gli occhi del mondo. O è semplicemente vecchiaia?".

"Può essere considerata un'osservazione senza senso da parte di una persona rimbambita che non è affatto in grado di assumersi la responsabilità della sicurezza e del futuro degli Stati Uniti, un vecchio senza futuro, poiché è troppo per lui servire due anni rimanenti del suo mandato", ha rincarato, parlando di "retorica minacciosa", dal momento che "si tratta pur sempre di un'espressione usata direttamente dal presidente della nazione nemica più ostile”.

I toni richiamano quelli degli insulti di fine 2017 che si scambiarono l'ex presidente americano Donald Trump e Kim Jong-un: il tycoon apostrofò il leader nordcoreano 'rocket man' e fu ricambiato con un 'vecchio rimbambito' ('dotard').

Kim Yo-jong ha attaccato poi la cosiddetta "Dichiarazione di Washington", firmata da Usa e Corea del Sud, relativa al rafforzamento della 'deterrenza estesa' contro le ripetute e crescenti minacce del Nord.

“Indica la scelta e la volontà di agire nei confronti della Repubblica Democratica Popolare di Corea”, ha detto, “ed è il risultato dell'odiosa politica ostile contro il nostro Paese" che ”espone la pace e la sicurezza della regione del nord-est asiatico e il mondo a un pericolo più grave".

Poi ha minacciato: “Più il nemico insiste nelle esercitazioni di guerra nucleare e più risorse nucleari strategiche vengono dispiegate nella penisola coreana, più il nostro esercizio di autodifesa aumenterà in modo direttamente proporzionale”.

Un diretto riferimento all'uso della deterrenza di guerra nucleare che prevede attacchi nucleari preventivi in un'ampia gamma di scenari in cui il Nord potrebbe percepire la propria leadership come minacciata.