Caso Cospito, Garante delle persone private della libertà: "Interrompa sciopero della fame"

Mauro Palma è il Garante delle persone private della libertà, oggi ha rivolto un appello allo stesso Cospito: “Mi sento di chiedergli un gesto”, riferendosi alla fine dello sciopero della fame che ha portato l'anarchico detenuto al 41 bis al peggioramento delle sue condizioni di salute.

Il "sacrificio" di una persona non ha mai portato in uno Stato democratico "alla modifica di una legge", ha osservato Palma, ma la sua protesta "ha fatto sì che ora del 41bis si ridiscuta".

"Percorrere tutte quelle vie che, non negando con un atto di imperio le decisioni della magistratura, diano soluzione al problema individuale": è l'appello rivolto all'autorità politica dal Garante illustrando in una conferenza stampa il Rapporto sul regime detentivo speciale.

Dei 740 detenuti al 41 bis, la stragrande maggioranza è costituita da appartenenti alla criminalità organizzata. Solo per 4 la motivazione è diversa: uno è l'anarchico Alfredo Cospito, gli altri 3 sono appartenenti alle Br, in carcere dai primi anni del 2000, ha spiegato il Garante.

"Senza fare grandi proclami, abbiamo monitorato 4 volte la situazione di Cospito al 41 bis, l'ultima 10 giorni fa" ha aggiunto Palma, spiegando che il primo incontrato con l'anarchico era avvenuto quando era detenuto nel carcere di Terni. "Quotidianamente riceviamo i parametri sulla sua salute e abbiamo avuto con lui incontri di un'ora e mezza, ma manteniamola riservatezza rispetto a questi colloqui".

Per l'anarchico la difesa aveva chiesto il trasferimento ai domiciliari, a causa delle precarie condizioni di salute, richiesta rigettata dai tribunali di Sorveglianza di Sassari e di Milano .

Secondo la Cassazione Cospito non può neanche essere trasferito in regime di detenzione ordinario perché eccessivamente pericoloso come punto di riferimento per gli anarchici.