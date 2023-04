Cospito interrompe lo sciopero della fame contro il 41 bis e ricorre alla Corte di Strasburgo

Dopo quasi 6 mesi di digiuno, all'indomani della decisione della Consulta sul suo caso, Alfredo Cospito, l'anarchico esponente della Fai, ha deciso di interrompere lo sciopero della fame contro il 41bis, iniziato il 20 ottobre. Lo ha comunicato lui su un modello prestampato a disposizione dei detenuti e in cui ha scritto: “Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame”, avvisando così i vertici del Dap, del carcere di Opera e del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Cospito ricorre alla Corte di Strasburgo contro il 41bis

Alfredo Cospito ha presentato un nuovo ricorso alla Corte di Strasburgo, questa volta contro il regime del 41bis. È quanto dichiara una dei suoi legali, l'avvocata Antonella Mascia, nel giorno in cui l'anarchico annuncia di aver interrotto lo sciopero della fame. Nel ricorso si sostiene che sono stati violati diversi diritti di Cospito, tra cui quello a non essere sottoposto a maltrattamenti, perché "il regime differenziato applicato a Cospito è disumano per il suo carattere afflittivo, la sua illegittimità e sproporzione", evidenzia l'avvocata Mascia.