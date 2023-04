Covid, Ciccozzi: “Variante Arturo in Italia importata dall'India ma niente allarmi”

"Il fatto che la sorveglianza genomica dell'Istituto superiore di sanità abbia trovato la variante Covid XBB.1.16 o “Arturo” in Italia non ci deve sorprendere, quasi sicuramente è arrivata dall'India dove c'è un aumento dei casi Covid dovuto proprio a XBB.1.16. Non deve esserci allarme, dobbiamo sapere ormai dopo tre anni di emergenza Covid che i virus viaggiano con le persone e non ci sono confini. Lunedì avremo a disposizione dall'Iss 10 sequenze XBB.1.16 e inizieremo a collaborare con loro ad analisi più approfondite, dai lavori precedenti è possibile dire che le mutazioni della proteina “spike” ci fa pensare che “Arturo derivi da Kraken che, come abbiamo visto, dà sintomi lievi di malattia Covid". Ad affermarlo Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma.

In diminuzione, rispetto alla scorsa settimana, la percentuale di casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione. Il 28% dei contagi è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 26% nella fascia d'età 5-11 anni, il 46% nella fascia 12-19 anni. Questi i dati del report esteso dell'Istituto superiore di sanità per la sorveglianza di Covid-19 nel nostro Paese. Dall'inizio dell'epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid 4.839.709 casi nei bambini e ragazzi da 0 a 19 anni, di cui 25.990 ricoverati, 584 in terapia intensiva e 90 deceduti.