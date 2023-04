Covid. Iss: l'Rt scende a 0,93 ma aumenta l'incidenza dei casi

Aumenta l'incidenza settimanale dei casi di Covid in Italia. Secondo il report dell'Istituto Superiore di Sanità si attesta a 48 ogni 100.000 abitanti nel periodo compreso tra il 14 aprile e il 20 aprile 2023, contro i 37 della precedente rilevazione. Nel periodo 29 marzo-11 aprile 2023, è invece in lieve diminuzione l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici: è stato pari a 0,93 (range 0,87-1,19), al di sotto della soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è invece in aumento e sopra la soglia epidemica: Rt a 1,07 (1,02-1,13) all'11 aprile contro Rt 0,91 (0,86-0,97) al 4 aprile 2023.



Secondo l'Iss, il tasso di occupazione in terapia intensiva sale leggermente all'1% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 20 aprile) contro lo 0,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 13 aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale leggermente al 4,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 20 aprile) vs il 4,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 13 aprile) Infine, dieci Regioni/PPAA sono a rischio alto, tutte a causa di molteplici allerte di resilienza. Undici sono a rischio moderato e nessuna classificata a rischio basso. Tutte le Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Dieci Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.