CR7, bufera in Arabia: rischia l’arresto per un gesto volgare dopo il match di campionato

Un gesto definito osceno da Nouf bin Ahmed, avvocato e professoressa all'Università di Ginevra, advisor e accreditata presso i centri della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale. Ha annunciato su Twitter che presenterà una petizione al Ministero pubblico dell'Arabia Saudita per l'arresto e l'espulsione di Cristiano Ronaldo: "Non seguo lo sport. Il pubblico di Al Hilal ha provocato Cristiano, che non sapeva come rispondere. La condotta di Cristiano è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibili con l'arresto e la deportazione se commesso da uno straniero. Presenteremo una petizione al Ministero pubblico a questo proposito".