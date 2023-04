Crisi idrica, a Salvini la delega a presiedere la cabina di regia

Il 6 aprile il Consiglio dei ministri aveva dato il via libera al Decreto siccità . “L'adozione del decreto legge contente le misure urgenti per far fronte alle condizioni di scarsità idrica approvato in Cdm è una ottima notizia perché risponde ad un impegno assunto da questo Governo e da questa maggioranza, ma anche perché pone le condizioni per adottare interventi più strutturali di cui il Paese ha bisogno da anni”, aveva detto Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Ambiente a Montecitorio che aggiunge: "Nei lavori della Cabina di regia istituita a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato i 5 dicasteri più coinvolti nella crisi idrica erano emerse alcuni concetti chiave che ora rappresentano l'ossatura del Decreto. Governance adeguata all'emergenza, utilizzo efficiente delle acque e riutilizzo delle acque reflue depurate, manutenzione degli invasi e campagne di informazione e sensibilizzazione sull'uso dell'acqua sono solo alcuni degli obiettivi prioritari dell'azione dell'esecutivo e lo saranno anche per la maggioranza e - ritengo - per tutte le forze politiche presenti in Parlamento in sede di conversione del decreto".