Cutro, un superstite indica in aula tre presunti scafisti: "Avete fatto morire donne e bambini"

"Per una imbarcazione che valeva al massimo 20 mila euro, e che volevate riportare in Turchia, avete fatto morire donne e bimbi innocenti per guadagnare milioni di euro. Come fa la vostra coscienza a stare tranquilla?".

Con queste domande un superstite, sopravvissuto alla strage di Cutro, si è rivolto ai tre uomini accusati di essere tra gli scafisti della tragica traversata che ha portato alla morte 94 persone accertate.

Il pakistano Khalid Arslan e i turchi Sami Fuat e Gun Ufuk sono stati riconosciuti e indicati dal cittadino di origine iraniana durante l’incidente probatorio davanti al giudice dell'udienza preliminare Michele Ciociola durata quasi due ore. Uno di loro era in collegamento in videoconferenza da Gratz, in Austria.

In particolare, poi, l'uomo ha indicato in aula Sami Fuat come "una persona che non dava ordini ma era evidente che si trattava di una persona importante".

Tra gli scafisti ci sarebbero ancora due persone: una di loro è irreperibile mentre l’altra, un minore pakistano, sarà giudicata separatamente a Catanzaro.

Il superstite, con l'aiuto di un album fotografico, ha indicato anche i ruoli rivestiti sulla barca dai comandanti, tra i quali il turco Gun Ufuk arrestato in Austria, un siriano che è morto nel naufragio e l'altra persona che risulta irreperibile, mentre dei due pakistani indagati ha detto che "hanno dormito con noi nelle case abbandonate di Istanbul prima della partenza verso Izmir" aggiungendo che sulla barca fungevano da intermediari per tradurre gli ordini.

"Quando chiedevamo di chiamare la polizia ci dicevano che dovevano far tornare barca in Turchia. La tempesta era forte, era pericoloso, abbiamo pensato di morire. L'acqua entrava dagli oblò – ha raccontato il sopravvissuto - Non so quante ore siamo stati in quelle condizioni di pericolo, forse dieci. Ma il problema non è stato il mare, è stata la secca contro cui è finita l'imbarcazione".

"Io ero seduto dentro la barca, proprio dove c'è stato l'impatto. L'acqua ha iniziato a entrare e donne e bimbi piangevano. Sono andato verso la scaletta per uscite in coperta ma c'era tanta gente che diceva che non davano il permesso di salire. Quando sono arrivato su avevo già l'acqua alla gola. Ho cercato di aggrapparmi alla cabina di comando ed ho visto uno degli scafisti che rompeva il vetro della cabina per scappare. Poi ho visto molti cadaveri. Mi sono aggrappato ad un pezzo di legno. Le onde erano alte. Aspettavo solo la morte. Poi un'onda molto forte mi ha catapultato sulla spiaggia. Non sono stato in acqua molto tempo, ma è stato comunque lungo come un'intera vita".

L'uomo ha raccontato di aver visto sulla spiaggia delle luci spiegando che erano come dei segnali che indicavano dove andare. Non ha saputo dire se si trattava dei soccorsi. "Sulla spiaggia ho visto solo tre delle persone che stavano nella cabina con i capitani, mentre i capitani non c'erano più”, ha concluso rispondendo alle domande del pm.