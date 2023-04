Dani Alves in tribunale: "Il rapporto sessuale c'è stato ma era consensuale"

Dani Alves è accusato di violenza carnale. Stamattina è tornato davanti al giudice che si occupa del suo processo, e ha offerto la sua quarta versione dei fatti relativi alla notte del 30 dicembre nella discoteca Sutton di Barcellona.

Il giocatore brasiliano ex Barcellona, Juve e Psg si trova in carcere nella Ciudad Condal dallo scorso 20 gennaio, a seguito dell'accusa di stupro da parte di una ragazza di 23 anni che sostiene di essere stata violentata nel bagno di una discoteca la notte del 30 dicembre. Ma l'ex giocatore, ha prima negato di conoscere la vittima, poi ha ammesso di averla incontrata ma affermando che non fosse successo nulla e infine ha dichiarato che si era trattato solo di sesso orale.

Per cercare di giustificare in qualche modo il continuo cambio di rotta, dovuto soprattutto a nuove prove a suo carico, video o testimonianze che smentivano le sue versioni dei fatti, Dani Alves prima ha detto di aver agito così per proteggere la vittima, poi per cercare di nascondere l’infedeltà alla moglie, Joana Sanz che nel frattempo ha annunciato la separazione dal calciatore.

I legali del brasiliano hanno tirato fuori le immagini delle telecamere della discoteca che mostrano la ragazza entrare in bagno dopo il calciatore senza alcuna costrizione. Ora la parola passa ai giudici che già lo scorso 21 febbraio avevano negato la libertà su cauzione considerando l'alto rischio di fuga e l'esistenza di prove "gravi" e "numerose" contro il calciatore. L'ex campione brasiliano afferma che il rapporto sessuale c'è stato ma era consensuale.