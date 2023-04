Sudan, violata la tregua per i corridoi umanitari. E' scontro tra "gli eserciti" dei due generali

Tra accuse incrociate di colpo di Stato e uno scenario da guerra civile, il Sudan è nel pieno di uno scontro sanguinoso tra due “uomini forti” e due eserciti che si contendono il potere di un Paese poverissimo. Al terzo giorno di battaglie cominciate sabato i morti tra i civili sono decine, i feriti centinaia. E' molto difficile confermare quanto accade e soprattuto quale esercito prevalga sull'altro, ma la tregua di 3 ore per permettere la fuga di civili in corridoi umanitari concordata ieri, sarebbe stata violata. “Gli scontri si sono intensificati questa mattina”, ha denunciato l'inviato speciale dell'Onu per il Sudan, Volker Perthes mentre da Palazzo di vetro chiedono la cessazione immediata delle ostilità. Il corrispondente di Al Jazeera a Khartoum ha riferito di combattimenti in corso dalle prime ore del mattino, con "artiglieria pesante soprattutto dalla parte settentrionale e meridionale della capitale". "Combattimenti in corso davanti al quartier generale dell'esercito, un'importante struttura militare di cui le Forze di supporto rapido stanno cercando di prendere il controllo", cosa determinante a prendere il controllo dell'esercito e quindi per la buona riuscita del golpe. Intanto l'esercito sudanese ha annunciato di aver ripreso la sede della radio e della tv di Stato a Khartoum. L'edificio era finito sotto il controllo dei paramilitari delle Forze di supporto rapido. In sovrimpressione si legge che "le forze armate sono riuscite a riprendere il controllo dell'emittente nazionale dopo i ripetuti tentativi delle milizie di distruggere le sue infrastrutture". Combattimenti sono segnalati anche a Merowe, a circa 380 km a nord della Capitale.

Gli eserciti in campo e la rivalità tra i due generali Protagoniste del braccio di ferro armato sono da un lato le forze regolari del generale Abdel-Fattah Al-Burhan, capo del Consiglio di transizione che guida il Paese; dall'altro le milizie paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (Rsf) controllate dal numero due della giunta, Mohamed Hamdan Dagalo, detto “Hemedti”. L'esercito controlla molta parte dell'attività economiche del paese, le Forze di supporto rapido hanno nelle mani diverse miniere d'oro, una la condividerebbero anche con i mercenari russi della Wagner. Hemedti vanta stretti legami con Mosca, mentre il maggior partner commerciale del Sudan rimane la Cina. "Stiamo combattendo contro gli islamisti radicali che sperano di mantenere il Sudan isolato e lontano dalla democrazia" e definendo i combattimenti in atto "il prezzo della democrazia" ha scritto Hemedti sui social media. "Non abbiamo attaccato nessuno. Stiamo combattendo affinchè al popolo sudanese sia garantito il progresso democratico, anelato così a lungo. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per proteggere la democrazia e sostenere lo stato di diritto in Sudan". E si apre fors euno spiraglio quando a Sky News, al-Burhan ha detto di voler aprire ai negoziati, pur dicendosi convinto che le sue truppe sconfiggeranno "definitivamente" l'esercito rivale. Le Forze di supporto rapido, create nel 2013 riuniscono migliaia - si parla di 100mila - ex janjawid, miliziani arabi reclutati da Omar al-Bashir per portare avanti la politica di terra bruciata nei confronti delle popolazioni di origine africana del Darfur. Questo conflitto, scoppiato nel 2003 tra Khartoum e membri delle minoranze etniche non arabe, ha causato 300mila morti e 2,5 milioni di sfollati, secondo le stime delle Nazioni Unite, fatto "guadagnare" all'ex dittatore sudanese due mandati di arresto della Corte penale internazionale per "crimini di guerra", "crimini contro l'umanità" e "genocidio". E al fianco di al-Bashir c'era proprio Hemedti. In queste condizioni il cammino verso una transizione democratica, dopo i 30 anni di dittatura dell'autocrate Omar Al-Bashir, deposto nell'aprile 2019 è ancora lungo da percorrere. L'ex presidente è detenuto da mesi nell'ospedale militare di Alia'a a Omdurman. Poco prima che la sua salute si indebolisse a seguito della sua infezione da coronavirus, l'ex leader dal 2019 insieme a un certo numero di ex funzionari del suo governo, era stato detenuto nella prigione di Kober situata alla periferia della capitale Khartoum.

Ieri Dagalo ha sostenuto di controllare il “90% delle aree militari in Sudan” anche grazie a numerose defezioni: tanto che a suo dire Al-Burhan si nasconderebbe "sotto terra” e “deve solo arrendersi”. L'Intelligence militare sudanese fa sapere al contrario che l'esercito controlla “tutti i siti militari della Capitale”. Un bilancio attendibile del numero delle vittime è quello stimato dall'Organizzazione mondiale della Sanità che parla di un centinaio di morti e 1.126 feriti, per metà nella capitale Khartoum, dove testimoni raccontano anche di combattimenti corpo a corpo. Cifre confermate anche dal sindacato dei medici sudanesi che denuncia la difficoltà a intervenire per le cure necessarie. La situazione potrebbe peggiorare se il conflitto tra le due opposte fazioni non si ferma.

Lo spazio aereo sul Sudan intanto è stato chiuso e a Khartoum, dove mancano acqua ed elettricità, i civili si avventurano all'esterno rischiando di finire sotto il fuoco incrociato.





Il Programma alimentare mondiale (Pam-Wfp) delle Nazioni Unite, la più importante organizzazione umanitaria dedicata all'assistenza alimentare, annuncia la sospensione delle operazioni nel Paese, dopo l'uccisione di tre suoi dipendenti e il ferimento di altri due nel Darfur settentrionale. Un aereo del Pam è stato attaccato dai tiri incrociati allo scalo di Khartoum.

Gli stati africani offrono una mediazione In questo quadro è stato annunciato che il capo dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, andrà “immediatamente” in Sudan per spingere esercito e paramilitari a concordare un cessate il fuoco.



Anche i confinanti Egitto e Sud Sudan e il vicino Kenya si sono offerti di mediare. La Lega Araba terrà una riunione di emergenza al Cairo, proprio su richiesta dell'Egitto ma anche dell'Arabia Saudita, due attori influenti in Sudan. L'Egitto non nasconde la preoccupazione per un video apparso sui social che mostra diversi soldati egiziani apparentemente nelle mani degli uomini della Rsf.

Gli appelli della comunità internazionale occidentale



“Gli scontri in atto tra le forze armate e le Forze di supporto rapido del Sudan minacciano la sicurezza dei civili e minano gli sforzi tesi a ripristinare la transizione democratica”, dice il segretario di Stato americano Antony Blinken, annunciando di essersi consultato con i ministri degli Esteri di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

"Abbiamo concordato che è essenziale che le parti interrompano immediatamente le ostilità senza precondizioni", fa sapere Blinken. "Sollecito il generale Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan e il General Mohamed Hamdan Degalo a intraprendere misure attive per ridurre le tensioni e assicurare la sicurezza di tutti i civili". Blinken, insieme al suo omologo britannico, James Cleverly, a margine del vertice del G7 Esteri in Giappone hanno esortato oggi le parti in conflitto a "cessare immediatamente le violenze", invitandole a tornare al tavolo dei negoziati. C'è accordo sulla necessità di "un immediato cessate il fuoco e di un ritorno ai colloqui, colloqui che sono stati molto promettenti nel mettere il Sudan sulla strada verso una piena transizione, verso un governo a guida civile". Il governo italiano ha espresso “vivissima preoccupazione per il protrarsi degli scontri” e la loro estensione a “diverse zone del Sudan”: così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in contatto con l'ambasciata d'Italia a Khartoum e altre ambasciate europee per monitorare la sicurezza dei circa 150 connazionali sul posto e valutare eventuali “opzioni a tutela della loro incolumità”. Per Tajani "soltanto un cessate il fuoco immediato con la ripresa dei negoziati potrà consentire di giungere a un accordo politico inclusivo per la formazione di un governo civile di transizione che porti il Sudan a elezioni democratiche".