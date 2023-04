Decreto lavoro pronto al varo, al via l'incontro del governo con i sindacati

A Palazzo Chigi è iniziato l'incontro fra i sindacati e il governo sul Dl Lavoro, che approderà domani sul tavolo del Consiglio dei ministri. Per l'esecutivo partecipano il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il vice ministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Per la Cgil, Maurizio Landini, segretario Generale e Gianna Fracassi, Vicesegretario Generale; per la Cisl, Luigi Sbarra, Segretario Generale e Giulio Romani, segretario Confederale; per la Uil Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale, e Manuela Pellegrino, coordinatrice Segreteria; per l'Ugl, Francesco Paolo Capone, Segretario Generale, e Fiovo Bitti, dirigente Confederale.

Ieri è arrivato l'attacco di Landini su una delle misure centrali che il Governo si appresta a varare e che prevede, stando all'ultima bozza del provvedimento circolata, la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno d'inclusione. "Se le notizie domani saranno confermate, l’idea che in un momento in cui aumentano le povertà si taglia il reddito di cittadinanza a noi sembra una follia”, dice senza mezzi termini Landini, parlando in provincia di Salerno.

Ma, già nei giorni scorsi, i sindacati, appresa la notizia della convocazione a Palazzo Chigi, avevano posto problemi di metodo oltre che di merito. "Essere convocati quando il provvedimento è già preso immagino che sarà una informazione di quello che il Governo ha già deciso", ha rimarcato subito il numero uno della Cgil. "Nonostante l'orario non abbiamo mai pensato di non presentarci. Siamo sempre pronti al confronto, è la Meloni che non ci riceve, lo ha fatto a novembre e lo fa solo adesso", è stata la stoccata di Bombardieri.

Nel merito del provvedimento, le valutazioni sono altrettanto severe. Il leader della Uil parla di "piccole cose", di "misure spot" a fronte di una "situazione grave con le persone che hanno perso potere d'acquisto per una mensilità". Allarme che lancia anche Landini, visti i "salari falciati dall'inflazione".

"Il provvedimento che sarà portato in Consiglio dei ministri domani sarà un segnale molto importante e significativo per i lavoratori italiani. Ci aspettiamo una risposta positiva dei sindacati, così come delle associazioni delle imprese" ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in vista dell'incontro di stasera a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati e del Cdm del primo maggio sul decreto lavoro e il taglio del cuneo fiscale. "La riforma del Reddito di cittadinanza punta a dare un stimolo a chi può lavorare e che deve essere incentivato a farlo", ha aggiunto il ministro.