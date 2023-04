Achille Costacurta si scusa con la polizia, aveva colpito con un pugno un vigile urbano,

"Scusa".



Così Achille Costacurta, figlio dell'ex giocatore del Milan Alessandro e di Martina Colombari sul proprio profilo Instagram, all'indirizzo della Polizia di Stato, dopo essere stato denunciato (in stato di libertà) per aver sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano, a Milano.

Dopo aver dato in escandescenze, apparentemente senza motivo, a bordo di un taxi, il ragazzo, secondo quanto riportato dal quotidiano 'Il Giorno', avrebbe aggredito l'agente della Polizia locale del Capoluogo lombardo.

Secondo la ricostruzione dei fatti riferita dal quotidiano, il 18enne, che ha partecipato recentemente alla trasmissione Pechino Express con la madre, è salito intorno alle 23 a bordo di un taxi e, poco dopo, avrebbe cominciato ad agitarsi, tanto che il tassista ha chiesto aiuto a una pattuglia di agenti della Polizia locale che era in via Savona per svolgere un servizio per il Fuori Salone.