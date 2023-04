Il depistaggio sulla strage di via d’Amelio

Intervista a Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra.

Professore, le motivazioni sul depistaggio della strage di via d’Amelio dicono che ci fu convergenza d’interessi tra Cosa Nostra e soggetti esterni a essa, lei cosa ne pensa?

Onestamente l’ho scritto e detto subito dopo il 19 luglio del 1992. Prima di me lo predisse proprio Paolo Borsellino. “Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri”. I segnali inequivocabili secondo me li ebbe quando chiese agli organi competenti di bonificare i luoghi abitualmente frequentati da lui, in particolare la rimozione delle auto parcheggiate in via d’Amelio, sotto casa della madre, dove andava almeno una volta la settimana. Nessuno fece nulla. Questo conferma colpe, omissioni, negligenze e complicità di pezzi deviati di Stato che hanno - con dolo o colpa grave - agevolato la mafia. Ho sempre sostenuto che Paolo Borsellino, se lo Stato si fosse impegnato con tutte le sue forze, poteva essere salvato.

I giudici scrivono che dopo la strage di via d’Amelio non fu Cosa Nostra a fare sparire l’Agenda Rossa, lei è d’accordo o dissente con questo contenuto della sentenza?

Sono d’accordo e lo sostenni in tempi non sospetti. Sappiamo che l’Agenda Rossa era sicuramente nella borsa di Borsellino quando uscì da casa quel maledetto 19 luglio. Lo confermano giudizialmente le univoche testimonianze dei suoi familiari. Ho sempre pensato che in quell’agenda vi fossero scritti anche nomi, cognomi e fatti che portarono all’uccisione di Giovanni Falcone. Estranei alla mafia, a mio parere, sono stati anche i soggetti che idearono la morte del giudice. “L’Agenda Rossa non fu rubata dai boss”. “A meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti a Cosa Nostra che si aggirano in mezzo a decine di appartenenti alle forze dell’ordine, può ritenersi certo che la sparizione dell’Agenda Rossa non è riconducibile a un’attività materiale di Cosa Nostra. Si dice di un’appartenenza istituzionale per chi ebbe a sottrarre materialmente l’agenda. Non lo dico io ma lo scrivono espressamente i giudici di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza nel processo per il depistaggio delle indagini.

Perché è così difficile raggiungere la verità?

In primis perché sono decorsi trent’anni dalla strage. In secundis perché qualcuno ha voluto deliberatamente nascondere la verità o non disvelarla totalmente. Esiste un diritto delle vittime e dei loro prossimi congiunti di conoscere la verità che in questo processo è stata negata. Lo stesso Collegio scrive - a ragion veduta - che “il diritto alla verità è un fondamentale diritto della persona umana nell’ambito del quale si fondono sia la prospettiva individuale sia quella collettiva”. Aggiungo io che hanno diritto a questa verità non solo le persone direttamente coinvolte, ma anche noi semplici cittadini.

I giudici hanno elevato aspre critiche su alcuni testimoni del processo penale, a cosa e a chi si riferiscono secondo lei?

Lo scrivono nelle motivazioni molto chiaramente. Parlano di “oggettiva ritrosia di molti soggetti escussi a rendere testimonianze integralmente genuine che potessero consentire una ricostruzione processuale dei fatti che fosse il più possibile vicina alla realtà di quegli accadimenti”. Si riferiscono a molti soggetti appartenenti alle istituzioni, soprattutto elementi del Gruppo Falcone e Borsellino della Polizia di Stato e dichiarazioni testimoniali palesemente smentite da risultanze oggettive e da inspiegabili incongruenze logiche. Scrivono di reticenze di molti testi emerse nel riscontro incrociato. Molti sapevano e non hanno detto.

C’è stata, dunque, secondo lei la convergenza d’interessi tra mafia e altri gruppi di potere a essa esterni?

Ho sempre sostenuto l’esistenza di una simile convergenza e per questo sono collocato da qualche tempo nel limbo dei cosiddetti “complottisti”. Oggi i giudici con una sentenza scrivono di “un inquinamento probatorio così importante da impedire di ricostruire il movente della strage avvenuta in via d’Amelio certificando, di fatto, la necessità per soggetti esterni a Cosa Nostra di intervenire per alterare il quadro delle investigazioni evitando che si potesse indagare efficacemente sulle matrici non mafiose della strage e, in ultima analisi, disvelare il loro coinvolgimento nella strage di via d’Amelio”. “Movente della strage e finalità criminale di tutte le iniziative volte allo sviamento delle indagini su via d’Amelio sono intimamente connesse”. La convergenza d’interessi c’è ed è evidente.

A che livello lei inquadra questa convergenza d’intenti?

A questa domanda risponde il tribunale scrivendo nero su bianco di “plurimi elementi che inducono a ritenere prospettabile un ruolo, tanto nella fase ideativa, quando in quella esecutiva, svolto da soggetti estranei a Cosa Nostra”. Si pianifica in concreto la strategia stragista dei primi anni Novanta. Ci sono, e sono evidenti, convergenze d’interessi nella strage di via d’Amelio tra Cosa Nostra e ambienti esterni a essa. Oltre ai tempi della strage, oggettivamente lontana rispetto all’interesse di Cosa Nostra, vi sono altri elementi che inducono a ritenere poco sostenibile la tesi che si arresta al riconoscimento della paternità mafiosa dell’attentato di via d’Amelio e della sua riconducibilità alla strategia stragista deliberata da Cosa Nostra, prima di tutto, come risposta all’esito del maxiprocesso e resa dei conti con i suoi nemici storici”. I soggetti istituzionali e non coinvolti sono tanti e per comprendere questa strage occorrerebbe far luce proprio su di loro.

Qual è stato il ruolo dei servizi segreti in questa strage?

Il tribunale rileva che i servizi segreti parteciparono “impropriamente” alle indagini sulla strage di via d’Amelio. “Dell’impropria partecipazione del Sisde alle indagini non era informato solo il procuratore Giovanni Tinebra (deceduto nel 2017) ma anche il vertice dei Servizi di Sicurezza. È legittimo ritenere che il Capo della Polizia e i vertici dei servizi segreti non potessero assumere un’iniziativa così eccezionale senza un minimo avallo istituzionale che non poteva che provenire dall’organo di vertice politico dell’epoca”. I giudici parlano di una “irrituale collaborazione “.

Lei attribuisce questa strage anche a responsabilità di Stato?

Sì. Non solo per via d’Amelio ma anche per Capaci e per quella di via Pipitone dove fu ucciso Rocco Chinnici. Francamente il solo fatto che per accertare la verità su via d’Amelio siamo al Borsellino quater, indica un totale fallimento dello Stato e di gran parte delle sue articolazioni coinvolte nell’accertamento della verità. Borsellino e lo stesso Falcone sono stati mandati al macello perché isolati e abbandonati da tutti, in primis, da quello Stato che avrebbe invece dovuto proteggerli ad ogni costo.