Anatolij Wasserman, deputato della Duma nelle liste del partito “Russia giusta – Per la verità”, originario dell’Ucraina, ha dichiarato al canale televisivo ufficiale della Duma, la Duma TV, che l’obiettivo della Federazione Russa è la liquidazione dell’Ucraina. "Solo quando completeremo la liquidazione dell'organizzazione terroristica Ucraina e dimostreremo così che non siamo pronti a sopportare il terrore in altri luoghi, solo quando il principale sponsor del terrorismo - gli Stati Uniti - capirà che un ulteriore sostegno al terrore non rende - solo allora potremo aiutare la Serbia a negoziare sulla rottura del blocco (del Paese) e sull'inammissibilità di questo blocco in futuro", ha detto Wasserman.