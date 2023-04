Dimissioni anticipate del governatore Aleksandr Uss, padre di Artem Uss fuggito dall’Italia

Il governatore della regione di Krasnoyarsk Aleksandr Uss, padre di Artem Uss fuggito dall’Italia, ha rassegnato le dimissioni anticipate da governatore. Tuttavia avrà un avanzamento di carriera in base a un non meglio precisato “incarico a livello federale”. Secondo alcuni opinionisti, potrebbe entrare a far parte dello staff presidenziale, ossia l’Ufficio della presidenza russa (in russo AP – amministrazione presidenziale).

Dopo la fuga da Milano di suo figlio Artem Uss, le opinioni dei politologi commentatori russi si erano divise: alcuni ipotizzavano l’impennata della carriera di Uss senior, mentre altri erano propensi a credere al declino della sua carriera.

Aleksandr Uss è uno dei più longevi politici russi, uno dei pochi sopravvissuti all’epoca del primo presidente russo Boris Eltsin.

Inoltre Aleksandr Uss è misteriosamente sopravvissuto dopo i numerosi scandali verificatisi nella sua regione, in primis un disastro ecologico a Norilsk e alcuni scandali di corruzione, ma anche lo scandalo internazionale legato all’arresto di suo figlio Artem a Milano.

Le dimissioni di Aleksandr Uss potrebbero essere anche interpretate come una lotta tra gli oligarchi, ossia per la spartizione delle risorse naturali della ricchissima regione di Krasnoyarsk. L’uscente Aleksandr Uss era considerato vicino all’oligarca Vladimir Potanin, proprietario di “Norilsknikel”, responsabile del disastro ecologico del 2020.

Il governatore di Krasnoyarsk, neonominato da Putin, Mikhail Kotiukov, ex vice-ministro delle Finanze della Federazione Russa, originario di Krasnoyarsk, è ritenuto più vicino a un altro oligarca, da sempre rivale di Vladimir Potanin, proprietario del gruppo “Rusal” Oleg Deripaska, imparentato con la famiglia dell’ex presidente russo Boris Eltsin.