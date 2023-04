Diritti civili, Irma Testa: "Sono favorevole ai matrimoni omosessuali e all'utero in affitto"

"Un giorno vorrei sposarmi, sono favorevole al matrimonio omosessuale e vorrei avere tanti figli. Sono favorevole anche all'utero in affitto".

La neo campionessa del mondo di pugilato, Irma Testa, atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro, prima donna pugile italiana a vincere una medaglia alle Olimpiadi (bronzo a Tokyo 2020) guarda avanti, non solo nello sport. Ospite a Radio1 Rai del programma “Un giorno da pecora”, coglie l'occasione per parlare di temi etici e di diritti. Sull'utero in affitto, la boxeur non afferma di non vedere alcuno sfruttamento per la donna. "Ma no, secondo me no". Poi afferma che sui diritti LGBT "c'è molto lavoro da fare, è difficile ma io sono fiduciosa".

La campionessa campana, dopo la medaglia olimpica a Tokyo aveva dichiarato di essere omosessuale. "Ho fatto coming out perché nel mondo dello sport si parla poco di questo argomento - ha detto l'azzurra -, e questo non è giusto. Si può essere idoli anche se omosessuali mentre per gli sportivi pare non sia così".