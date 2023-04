Dislessia, una serie tv esplora l'universo di questo disturbo dell'apprendimento

Nanarìa è Arianna, undicenne brillante e sognatrice, che inizia la prima media scoprendo che il problema che aveva incontrato nella scuola primaria ha un nome: dislessia. Le lettere che si aggrovigliano, le parole che a volte non hanno senso. Accade in tv, ma succede anche a tanti ragazzi alle prese con un disturbo dell’apprendimento. Dalla sensibilità del giovane regista Matteo Gentiloni nasce ''Le Cronache di Nanarìa'', la prima serie tv rivolta ai giovanissimi che esplora l’universo della dislessia. 15 episodi da 25 minuti, un cast di giovani talenti tutti di età compresa fra i 13 e 14 anni.

La dislessia

La dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) che si manifesta nella correttezza e/o nella velocità di lettura. I bambini dislessici presentano difficoltà nell’identificare lettere con forme o suoni simili, tendono a invertire le lettere in una stessa sillaba o di sillabe in una stessa parola.

Riguarda quasi un alunno per classe in Italia e circa tre milioni di persone, è poco conosciuto sia dai genitori che dai ragazzi, un disturbo invisibile spesso non diagnosticato in tempi adeguati. Una tardiva diagnosi non solo può compromettere la carriera scolastica, ma l'intero percorso di crescita dei ragazzi con il rischio di crisi di autostima e episodi di bullismo.

''Le Cronache di Nanarìa''

Il problema di Arianna sopraggiunge già alle scuole elementari quando incontra per la prima volta ''inspiegabili'' problemi di rendimento, accompagnati dalle prese in giro di alcune compagne di classe. Attraverso un video diario la ragazza racconta il suo tragicomico ingresso alle medie con le disavventure scolastiche dovute anche al suo disturbo ma soprattutto la scoperta del corso di teatro, attività che sembrerebbe la meno indicata per lei. E’ proprio in questo momento che incontra un'insegnante attenta e pronta all'ascolto, e alcuni meravigliosi compagni di viaggio con cui trova la forza per superare ogni difficoltà. Arianna impara a esprimere tutto il suo potenziale di creatività e ad accettarsi e capisce che tutto è possibile, basta saperlo immaginare. E da un errore effettuato scrivendo il proprio nome davanti a tutti, nasce un simpatico nome d'arte: Nanaria.

''Le Cronache di Nanarìa'', che gode del patrocinio di Aid (Associazione italiana dislessia), non solo vuole informare e sensibilizzare su questa tematica con un linguaggio corretto e vicino ai ragazzi, ma anche superare lo stigma legato a questo disturbo dell'apprendimento, mettendo in scena con leggerezza ed ironia temi universali durante la crescita, come la scoperta e l'accettazione di sé e dell'altro, l'importanza della solidarietà e dell'amicizia, l'esplorazione delle proprie capacità e la scoperta dei propri talenti.

I disturbi specifici dell’apprendimento

I disturbi specifici dell’apprendimento non sono una malattia, dipendono dalle peculiari modalità di funzionamento delle reti neuronali e non impediscono la realizzazione della specifica abilità, ma comportano tempi più lunghi e carichi maggiori di attenzione. Possono essere considerati caratteristiche specifiche dell’individuo, una caratteristica innata, così come altri aspetti del comportamento (quali l’orecchio musicale o il senso dell’orientamento).

I Dsa sono diversi e possono presentarsi in compresenza fra di loro.

Discalculia: disturbo specifico dell’abilità di numero e di calcolo, che si manifesta con una difficoltà nel comprendere e operare con i numeri.

Disortografia: disturbo specifico della scrittura che si manifesta con difficoltà nella competenza ortografica, quindi con la presenza di errori più o meno frequenti nella scrittura.

Disgrafia: disturbo specifico della grafia che si manifesta con una difficoltà nel tratto grafico della scrittura, che risulta quindi difficilmente leggibile.

Come si riconoscono i Dsa

La diagnosi può essere fatta solo dopo la fine della seconda elementare, ma alcuni indicatori precoci possono essere individuati già dai 4 o 5 anni del bambino o della bambina. I segnali più importanti sono un'inattesa difficoltà nell'apprendimento della lettura e della scrittura.

Indicatori precoci di rischio potrebbero essere: scarsa conoscenza delle parole e dei significati, difficoltà con filastrocche e frasi in rima, scarsa capacità di costruzione della frase, problemi di memoria nell'apprendere le parole ma anche scarsa capacità di disegno, scarsa manualità, difficoltà nel ritagliare o nel costruire ecc.

Gli strumenti compensativi

Le difficoltà che accompagnano i Dsa possono essere compensate spesso con una buona attività di riabilitazione e strumenti compensativi, ovvero dei dispositivi, digitali o cartacei, che ogni persona può utilizzare per raggiungere il proprio obiettivo compensando le proprie difficoltà.

A scuola possono essere messi in atto aiuti specifici, ad esempio percorsi di riabilitazione logopedica, l’uso del computer con la sintesi vocale e il correttore, la calcolatrice, le mappe concettuali, schemi e formulari.

La legge numero 170 del 2010 ha cambiato la vita scolastica dei ragazzi con Dsa. La normativa prevede infatti che per ogni studente venga redatto un piano didattico personalizzato (PDP), con specifici strumenti compensativi e misure dispensative.