Dl Cutro, Romeo (Lega): "Accordo nella capigruppo, non ci sarà maxiemendamento canguro"

Dopo le proteste dell'opposizione, la maggioranza ha deciso di ritirare l'emendamento “canguro” che inglobava gli articoli dal 2 al 10 del decreto legge “Cutro” all'esame questa mattina dell'Aula del Senato. È l'esito della capigruppo di Palazzo Madama, conclusa poco fa. Prosegue dunque ora l'esame in Aula, che dovrebbe concludersi domani con il via libera al decreto.

“C'è accordo in Conferenza dei capigruppo per una gestione ordinata dell'Aula, con la discussione sugli emendamenti della maggioranza e i numerosi emendamenti dell'opposizione, però in una chiave di discussione politica, senza ostruzionismi dalle opposizioni o forzature della maggioranza. Mi sembra sia un buon modo per discutere” ha commentato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, parlando con i giornalisti. “Noi - ha spiegato Romeo - ritireremo il maxiemendamento parlamentare e discuteremo di tutti gli emendamenti, le minoranze si sono impegnate a ritirare gli emendamenti nuovi rispetto a quelli presentati in Commissione. Non ci sarà fiducia” ha aggiunto Romeo, rispondendo a una domanda specifica. Secondo Romeo “si può arrivare alla votazione del provvedimento domani, quando ci sarà anche la mozione Segre relativa alle festività del 25 aprile, primo maggio e 2 giugno, e approfittiamo della presenza della senatrice”.

Ancora critici i commenti dell’opposizione: “Dopo le parole deliranti del ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica, è evidente l'ideologia che ha mosso il governo nel varare il dl Cutro. Un'ideologia xenofoba che impedisce al governo di guardare al fenomeno migratorio per quello che è: un'opportunità da cogliere attraverso norme rigorose ed efficienti, anziché usare i migranti per alimentare fobie e paure, in nome del suprematismo bianco e di una presunta razza da difendere” commenta il segretario di +Europa, Riccardo Magi.