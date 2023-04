Dl lavoro: taglio del cuneo fiscale fino a 7 punti, fringe benefit a 3mila euro per chi ha figli

Il taglio del cuneo fiscale e contributivo per i redditi medio bassi per i cinque mesi che vanno dal 1 luglio al 30 novembre 2023 salirà di ulteriori quattro punti rispetto ai 2 punti percentuali precedentemente previsti. Lo prevede l'ultima bozza del decreto lavoro che il governo presenta ai sindacati nel corso di un vertice a Palazzo Chigi e che domani approderà in consiglio dei ministri. "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima - si legge nell'articolo 34 - la misura dell’esonero stabilita dal primo periodo in due punti percentuali è elevata a sei punti percentuali, fermi restando l’ulteriore incremento di un punto percentuale dell’esonero disciplinato dal medesimo primo periodo e quanto previsto dal secondo periodo del presente comma".

Nella bozza del DL anche il tetto dei fringe benefit detassati per i lavoratori dipendenti con figli a carico sale a 3mila euro. "Limitatamente al periodo d'imposta 2023 - si afferma – non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000"