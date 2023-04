Donald Trump all'attacco dopo l'incriminazione: "Tribunale fantoccio, quel giudice mi odia"

Usando ancora una volta i social media Donald Trump comincia a combattere contro la sua incriminazione che lo vedrà alla sbarra nella sua Manhattan. "Mi odia" ha scritto su Truth tutto in maiuscolo, rivolgendosi al giudice che dovrebbe presiedere un eventuale processo. E ancora "quel tribunale è un tribunale fantoccio".

Chiamato in giudizio nella stessa aula di Manhattan dove la sua società è stata processata e condannata per frode fiscale a dicembre e dove si è svolto il processo per stupro a carico del magnate del cinema Harvey Weinstein.

Questa volta punta il dito contro Juan Manuel Merchan il giudice che ha presieduto il processo contro due società della Trump organization e il loro ex chief financial officer, Allen Weisselberg, uno dei consiglieri più fidati di Trump. Merchan sta anche supervisionando il procedimento per frode e riciclaggio contro Steve Bannon, l'ex capo stratega del tycoon.

Trump dovrebbe volare a New York lunedì e pernottare alla Trump Tower in vista dell'udienza prevista per martedì. Venerdì funzionari del Secret Service e della polizia di New York si sono recati in visita nel tribunale e si sono incontrati per discutere dei piani di sicurezza.

Questo mentre Stephanie Gregory Clifford alias Stormy Daniels in un'intervista al Times parla di incriminazione “monumentale, epica, sono fiera di me”. L'ex presidente "Se l'è già cavata una volta dopo aver aizzato alla rivolta e creato il caos. Quale che sia l'esito dell'incriminazione ci saranno violenza, feriti e morte", ha avvertito la pornostar che ha fatto cadere il tycoon.

Donald Trump, appena incriminato dal tribunale di Manhattan guidato dal giudice Alvin Bragg, "non è più un intoccabile" ha aggiunto Daniels, ma "in qualsiasi modo si concluderà la vicenda, da tutto questo deriveranno molte cose buone, ma anche molte cose negative", ha spiegato l'ex pornostar al quotidiano britannico, ritornando sulla vicenda che la vede protagonista assieme all'ex inquilino della Casa Bianca.

Secondo l'accusa, Trump avrebbe pagato una cifra pari a 130mila dollari per comprare il silenzio della 44enne nata in Louisiana, che poco prima delle presidenziali del 2016 negli Stati Uniti, aveva minacciato di rivelare di avere fatto sesso con il magnate repubblicano nel lontano 2006 mentre lui era già sposato con Melania.

Il denaro sarebbe stato contabilizzato come spesa per l'assistenza legale da parte del suo avvocato, Michael Cohen. Daniels ha detto di non essere "spaventata" dall'ex presidente. "L'ho visto nudo. Non c'è modo che possa essere più spaventoso con i suoi vestiti" addosso, ha detto, quando le è stato chiesto della possibilità di dover testimoniare contro di lui. La pornostar ha quindi denunciato le violenze verbali subite da sostenitori di Trump. "All'inizio dicevano che ero alla ricerca di soldi, mi davano della bugiarda, della prostituta, ma ora mi dicono 'ti uccideremo", ha commentato.