Donald Trump è arrivato a New York, ogi sarà in tribunale

New York si prepara all’arrivo di Donald Trump , il primo ex presidente incriminato nella storia degli Stati Uniti, che questa mattina si presenterà in tribunale in seguito all'incriminazione per il caso della pornostar Stormy Daniels. Il tycoon ha lasciato il resort di Mar-a-Lago , in Florida, ed è volato a New York dove è atterrato all'aeroporto Fiorello La Guardia nel Queens.In viaggio con l'ex presidente anche il figlio Eric.

La Casa Bianca non teme che la comparizione di Donald Trump oggi in un tribunale di Manhattan possa provocare proteste violente, tuttavia sta monitorando la situazione sicurezza. "Stiamo seguendo da vicino e siamo in contatto con le autorità locali e statali nel caso ci sia bisogno ma non crediamo ci sarà". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby , in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti.

Dall'aereo Donald Trump ha attaccato i magistrati, che non indagano sul modo in cui Joe Biden ha gestito i documenti riservati, mentre lui viene perseguito per le carte trovate a Mar-a-Lago. “Quando esamineranno i documenti di Biden?... Io ho seguito il Presidential Records Act , lui no. Lui ha ostacolato, io no. Il procuratore Jack Smith, che odia Trump e che è un pazzo, dovrebbe ” PRENDETE BIDEN!" , ha scritto l'ex presidente sul social Truth.

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha esortato i manifestanti trumpiani a non creare disordini. "Il messaggio è chiaro e semplice - ha detto in un intervento pubblico - New York è la nostra casa non il campetto dove scaricare la rabbia". Adams ha chiesto il "rispetto della legge", e ha promesso che non verrà accettato nessun "atto di vandalismo".

La polizia teme scontri e proteste da parte dei sostenitori dell'ex presidente degli Stati Uniti.

"Non saranno tollerate violenze". Lo ha detto il Capo del Dipartimento di polizia di New York, Keechant Sewell, nel corso di una conferenza stampa. Sewell ha assicurato che la polizia metterà in campo un dispositivo di sicurezza adeguato, in vista di possibili manifestazioni di protesta.

Gli avvocati di Donald Trump hanno chiesto a un giudice di New York di non consentire alle telecamere in aula di trasmettere le immagini dall'aula del tribunale dove oggi comparirà l'ex presidente. In una lettera al giudice della Corte Suprema di New York Juan Merchant, il team di Trump ha affermato che i media "creerebbero un'atmosfera da circo durante l'accusa" e "solleverebbero preoccupazioni di sicurezza uniche", secondo i media statunitensi. Gli avvocati di Trump hanno anche sostenuto che la presenza dei media sarebbe "incoerente con la presunzione di innocenza del presidente Trump", secondo quanto riportato dalla Cnn. Il giudice, che ha già ascoltato il parere della procura, dovrà annunciare la sua decisione.

La rappresentante repubblicana Marjorie Taylor Greene, una delle maggiori sostenitrici dell'ex presidente Donald Trump, ha spostato il suo "Rally per Trump" al Collect Pond Park di Manhattan a pochi isolati dal tribunale, dove Trump si recherà nel pomeriggio. La manifestazione dovrebbe iniziare alle 10.30 ora locale, le 16.30 italiane. La deputata ha twittato sul suo account: "Martedì vado a New York. DOBBIAMO protestare contro l'incostituzionale CACCIA ALLE STREGHE!".