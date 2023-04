Donna partorisce in un capannone a Quarto Oggiaro, poi affida la figlia neonata all'ospedale

Ha partorito in un capannone, poi in ambulanza ha raggiunto l'ospedale Buzzi di Milano e si è assicurata che la piccola ricevesse tutte le cure del caso decidendo, salvo ripensamenti, di non riconoscerla.

E' accaduto a Quarto Oggiaro, quartiere periferico di Milano, protagonista una donna 37enne senza fissa dimora. A chi ha cercato di assistere anche lei, la neo mamma ha risposto: "Voglio andare via".

Secondo quanto riferito, la donna inizialmente si è rifiutata di dare le sue generalità ma, poi, è stata convinta e ha consentito ai carabinieri di identificarla. Invece non ha riconosciuto la bambina e nemmeno le ha voluto dare un nome. Nome che le daranno i medici del Buzzi, a cui la neonata è affidata.

Un gesto di cui è stata informata la Procura e che non rappresenta nessuna violazione di legge. Da quanto si apprende, la mamma avrebbe effettivamente lasciato l'ospedale. La piccola aveva solo un'ora di vita quando la donna - in tarda mattinata - è arrivata nella struttura sanitaria. Pesa 2,6 chilogrammi, è stata messa in una termoculla per stabilizzare la temperatura corporea, nel complesso sembra stare bene e i suoi parametri risultano buoni.

"Sta bene, era un po' fredda per via delle condizioni in cui è avvenuto il parto" ha spiegato all'agenzia di stampa LaPresse Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore del Dipartimento di Pediatria dell'Ospedale dei Bambini 'Buzzi' e professore ordinario alla facoltà di Medicina e Chirurgia della Statale di Milano.

Il mancato riconoscimento della neonata da parte della mamma arriva a pochi giorni dal caso di Enea, il bimbo appena nato lasciato con una lettera alla Mangiagalli di Milano. Una vicenda cavalcata dai media che ha toccato l'opinione pubblica e acceso le reazioni sui social.