È morto a 68 anni l'attore e regista Giovanni Lombardo Radice

L'attore e sceneggiatore Giovanni Lombardo Radice è morto questa notte a Roma, all'età di 68 anni. Lo annuncia il figlio Giacomo.

Nato a Roma il 23 settembre 1954, nome d'arte John Morghen. Nipote di Giuseppe, pedagogista di fama europea, figlio di Lucio, docente di matematica, pedagogista anche lui, dirigente del Pci, la cui sorella Laura aveva sposato Pietro Ingrao.

Volto del cinema horror, ha interpretato film come “Apocalypse domani”, “La casa sperduta nel parco”, “Paura nella città dei morti viventi” e “Cannibal Ferox”. Nella sua carriera anche interpretazioni in film d'autore come Honolulu Baby di Nichetti, Prendimi l'anima di Faenza, Gangs of New York di Scorsese.

Giovanni Lombardo Radice è stato anche interprete e regista teatrale: per molti anni ha diretto il teatro La Cometa di Roma, ha fatto musical, commedie, sceneggiature (sua la serie cult I ragazzi del muretto). Nel 2016 ha pubblicato “Una vita da zombie. Vita privata e carriera di una star dell'horror”, un diario intimo in cui ha ripercorso la vita di un giovane che, andando in controtendenza rispetto alle aspettative della famiglia, decide di intraprendere la carriera dello spettacolo, alternando episodi noti, vicende inedite e a tratti scabrose, aneddoti capitati sul set, tecniche rocambolesche per realizzare le scene più spettacolari.