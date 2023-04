È morto Arrigo Vecchioni, figlio del cantautore Roberto

Sua è la raccolta di poesie “Il paradiso dei Geni” , del 2015. Come recita la presentazione di quest'opera autoprodotta, la raccolta ripercorre le vicende di “personalità agli antipodi, accomunate però da una sottile o talvolta più evidente vena di genialità”: descritte in rima dall'autore, ognuna in un episodio focale della loro vita e del loro percorso.

Hai mai perso un ragazzo, ragazzo?

Ha detto "Ciao", è andato. Ha detto: "Sono stanco d'amare"

Roberto Vecchioni, che il 25 giugno compirà 80 anni, ha parlato spesso del suo rapporto con i figli: a cui ha dedicato diversi dei suoi brani.

La primogenita Francesca è nata dal primo matrimonio con Irene Brozzi, sposata nel 1973. Nel 1981 l'artista sposa Daria Colombo. Da questo secondo matrimonio sono nati Carolina, Arrigo e Edoardo. Proprio Edoardo, giornalista, ha raccontato la sua malattia, la sclerosi multipla, nel libro "Sclero - Il gioco degli imperatori" .

Nel 2016 Roberto Vecchioni ha pubblicato l'album raccolta "Canzoni per i figli". Il lavoro contiene, tra le altre, "Canzone da lontano", una ninna nanna scritta per Francesca, tratta dall'album "Montecristo", poi una versione recitata di "Figlio figlio figlio" e una con nuovo arrangiamento di "Un lungo addio", dedicata a Carolina. A Edoardo, Vecchioni ha dedicato invece la canzone “Le rose blu”.

Al momento dell'uscita del suo libro "La vita che si ama. Storie di felicità", Vecchioni spiegò all'ANSA che ai figli ha sempre "insegnato ostinatamente il gioco e il sogno".



“Una faticaccia tremenda, ma non quanto quella fatta da mia moglie - raccontò - che ha dovuto insegnare loro la realtà”. "Abbiamo costruito insieme un fortino in cui viviamo non da decrepiti utopisti, non di illusioni, ma di cose che ci salvano la vita quando sembra troppo brutta. Riusciamo a ridere l'uno dell'altro, a prendere le cose con ironia e a volerci bene. Non ho mai visto quattro fratelli così uniti, i miei figli si chiamano tra loro 'brothers and sisters' e raccontano tutte le scemate che fa il padre. Questo libro lo hanno voluto loro, proprio per capire meglio chi è il loro papà".

Un rapporto privato quantomai intenso e fecondo, dunque.

Un dolore privato, oggi, a cui va il saluto e il rispetto di tutti, inclusa la redazione di Rainews.it.