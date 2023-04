Il Nord Africa, il Medio Oriente e la crisi idrica: si accende lo scontro per l'acqua del Nilo

In Tunisia la siccità degli ultimi cinque anni ha innescato un’emergenza idrica che sta mettendo a dura prova la popolazione, oltre a una serie di settori produttivi strettamente dipendenti dall’acqua, come l’agricoltura. Le riserve nei 30 bacini del paese sono scese sotto il 30% della loro capacità, quindi ben oltre il livello di guardia. Se si pensa che alla fine di marzo del 2019 il tasso di riempimento delle dighe era dell’80%, appare chiaro che la situazione è di una gravità senza precedenti. Questo ha spinto le autorità a introdurre restrizioni nella distribuzione e uso di acqua potabile nelle abitazioni, dove l’erogazione viene interrotta dalle 21 alle 4 del mattino, in alcune città fino alle 5. Il ministero dell’Agricoltura e delle risorse idriche ha deciso di vietare fino al 30 settembre l'uso di acqua potabile per l'irrigazione di coltivazioni e aree verdi. Ugualmente proibito usare acqua potabile per la pulizia di strade e spazi pubblici.

Le regioni tunisine in maggiore sofferenza sono quelle più aride, come Kasserine e Gabes, ma il problema è generale e colpisce anche le zone del nord-ovest, che grazie a un clima più temperato rappresentano da sempre il “granaio” del Paese.

Secondo il portavoce del sindacato degli agricoltori, Anis Karbach, lo scenario è drammatico e ha bisogno di interventi urgenti. Il raccolto di grano in questa stagione è stimato infatti in appena 2,5 milioni di quintali, un terzo rispetto ai 7,4 milioni di quintali prodotti nella stagione precedente. Il dato ha generato panico nel settore, perché è addirittura più basso rispetto alla già fosca previsione dei mesi scorsi, che ipotizzava un raccolto di almeno 3,5 milioni di quintali. Una batosta per l’agricoltura, che è tra le principali risorse economiche della Tunisia e vale circa il 10% del Pil.

Secondo gli esperti, ad aggravare il quadro sono state le insolite e più alte temperature del mese di marzo che, unite alle scarse piogge, hanno messo in ginocchio le coltivazioni di Tunisi, Beja, Jendouba e l'area irrigata di Kairouan.

La crisi idrica costringerà dunque il governo ad aumentare le importazioni di grano e cereali: colpo ulteriore alle finanze statali, già travolte da una crisi economica che si trascina da decenni, generando una situazione di sofferenza sociale che dal 2019 spinge migliaia di giovani tunisini a fuggire verso l’Europa in cerca di un futuro migliore.

Ma la Tunisia non è l’unico paese a patire le conseguenze delle variazioni climatiche sull’approvvigionamento di acqua. L’emergenza è per molti aspetti, come è noto, planetaria, ma si manifesta ovviamente con effetti drammatici nei territori in cui l’acqua scarseggia da secoli.

Quanto sia cruciale l’acqua per questi paesi lo spiega bene lo scontro per l’acqua del Nilo tra Etiopia da una parte ed Egitto e Sudan dall’altra. Il Cairo e Khartoum sono arrivate a minacciare l’uso delle armi se la nuova diga costruita da Addis Abeba lungo il percorso del Nilo Azzurro creerà deficit idrico sui due paesi attraversati a valle dal fiume. La Gerd, acronimo di Grande diga del rinascimento etiopico, costruita dall’italiana Salini e costata circa 5 miliardi di dollari, sbarra il corso del principale affluente del Nilo. Egitto e Sudan chiedono che il riempimento del bacino avvenga in 11 anni, per evitare ripercussioni sull’approvvigionamento a valle, l’Etiopia prevede invece di riempire il bacino in soli 7 anni e ha già iniziato da più di un anno, senza il consenso di Egitto e Sudan. Finora, l’operazione non sembra aver avuto conseguenze tangibili e la contesa è ferma alle schermaglie verbali, ma il rischio che degeneri in un nuovo scontro regionale esiste ed è concreto.

Un rapporto pubblicato in questi giorni dalla Banca Mondiale, agenzia delle nazioni Unite che lotta contro la povertà destinando finanziamenti e aiuti ai paesi in difficoltà, afferma che entro il 2030 la disponibilità media annua di risorse idriche in Medio Oriente e Nord Africa, la cosiddetta area Mena, scenderà a meno di 500 metri cubi, soglia al di sotto della quale si parla di "scarsità assoluta”. L’emergenza, si legge, è "senza precedenti" e diventerà più acuta con il progressivo aumento della popolazione.

Gli esperti stimano che da qui al 2050 saranno necessari almeno 25 miliardi di metri cubi di acqua in più ogni anno per evitare ripercussioni incontrollabili. “Nella regione – si legge - servono almeno 65 nuovi e potentissimi impianti di desalinizzazione, grandi almeno quanto quello costruito in Arabia Saudita a Ras Al-Khair, attualmente la più grande del mondo”.

La ricetta che la Banca Mondiale propone ai paesi di Nord Africa e Medio Oriente per fronteggiare lo stress idrico, prevede quindi il potenziamento delle infrastrutture per aumentare la produzione di acqua potabile, ma accompagnato da riforme nelle strategie di gestione delle risorse per aumentare l’efficienza del sistema di distribuzione.

Oltre il 30% dell'acqua prodotta in questi paesi, infatti, non viene fatturata ai clienti per via delle perdite nella rete di trasporto, allacciamenti illegali, contatori inefficienti. Per questo è necessario, sostiene il rapporto, delegare la gestione ad aziende professionali e ad agenzie tecniche nazionali, coinvolgendo poi in modo diretto gli enti locali, a cui vanno dati maggiori poteri, sia nella gestione del servizio che nell'allocazione delle risorse idriche. Delegare la gestione dell’acqua a governatori e sindaci, permetterebbe di superare i problemi che oggi nascono da una organizzazione troppo “centralizzata e tecnocratica”, scrive la Banca Mondiale, quindi meno capace di trovare soluzioni adeguate alle caratteristiche dei singoli territori. Il dialogo tra autorità pubblica e popolazione è essenziale, insomma, per far comprendere ai cittadini che l’acqua è un bene sempre più scarso e dunque più prezioso, che ha un costo (e quindi un prezzo) e che va tutelata da tutti, nell’interesse collettivo.

A questo proposito, sono un esempio Brasile e Sudafrica, che attraverso campagne di sensibilizzazione hanno ottenuto risultati incoraggianti: le popolazioni hanno compreso l'emergenza e sono diventate più responsabili, rispettando le restrizioni e adeguandosi alle riforme. Un percorso che rinsalda il rapporto di fiducia tra stato e cittadini e getta le basi per affrontare una crisi dell’acqua che rischia conseguenze catastrofiche per l’intera regione.