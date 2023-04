Equo compenso, via libera definitivo della Camera alla tutela dei liberi professionisti

Via libera definitivo (e quasi all'unanimità) della Camera alla legge sull'equo compenso. I voti a favore sono 243, nessun voto contrario, 59 gli astenuti.

Il Pd si è astenuto. "Norma giusta ma occasione persa, governo sordo a ragionevoli modifiche", è la critica fatta al testo. "Il Pd è impegnato da tempo nell'approvazione di leggi che tutelano il diritto alla retribuzione equa per i lavoratori, come sancito dall'art. 36 della Costituzione. Per questo siamo impegnati nella battaglia per l'approvazione del salario minimo legale ed e' per questo che abbiamo lavorato per l'affermazione dell'equo compenso per i liberi professionisti. In quest'ottica abbiamo dato un contributo affinche' la norma, oggi approvata, fosse la piu' ampia ed estesa possibile. Con rammarico, invece, dobbiamo prendere atto che le nostre proposte migliorative sono state respinte dalla maggioranza. Avevamo chiesto, ad esempio, di estendere la platea delle imprese obbligate a riconoscere l'equo compenso, abbassando i limiti dimensionali ed estendo l'obbligo anche alle societa' di riscossione, cosi' come avevamo chiesto di cancellare le sanzioni al professionista che e' parte debole del rapporto e non puo' essere pure sanzionato se non gli viene riconosciuto un equo compenso", ha lamentato in Aula il capogruppo dem in commissione Giustizia Federico Gianassi. "Avevamo inoltre suggerito di prevedere una norma transitoria che intervenisse su tutti quei rapporti in essere che non rispettano l'equo compenso. Abbiamo ricevuto, da governo e maggioranza, solo un muro invalicabile", ha aggiunto.