Eseguito il primo trapianto di polmone interamente robotizzato

Il trapianto di polmone consiste nella sostituzione di uno o due polmoni malati con altri sani. In generale, questo avviene quando c'è una malattia che comporta un'insufficienza respiratoria cronica grave e progressiva. I trapianti di polmone sono iniziati nel 1981 in California . In Catalogna, questo tipo di intervento viene effettuato esclusivamente presso l'Ospedale Universitario Vall d'Hebron sia per i bambini che per gli adulti. Dall'inizio del programma, al Vall d'Hebron sono stati eseguiti più di 1.556 trapianti di polmone.

"Il grande problema dell'apertura del torace quando si esegue un trapianto di polmone è che si tratta di un approccio molto aggressivo con un periodo post-operatorio molto delicato", spiega il dottor Albert Jauregui, responsabile del Servizio di chirurgia toracica e trapianto polmonare dell'Ospedale universitario Vall d'Hebron. "In tutti i trapianti, per evitare che la persona rigetti i nuovi organi, devono essere somministrati farmaci che deprimono il sistema immunitario per tutta la vita, il che significa che il rischio di infezione post-operatoria è sempre molto alto. In alcuni casi si verifica un'infezione e la ferita non si chiude correttamente (quando si trapiantano entrambi i polmoni, l'apertura da praticare è di circa 30 centimetri, da un lato all'altro del torace). In alcuni casi in cui la ferita non si chiude a causa di un'infezione, la persona deve essere operata nuovamente per controllare l'infezione. Occorre inoltre - prosegue il dottore - tenere presente che i pazienti che necessitano di un trapianto di polmone sono persone con insufficienza respiratoria cronica, per le quali un semplice movimento come andare in bagno può essere estenuante. Pertanto, un intervento chirurgico così aggressivo come quello che è sempre stato fatto comportava molte conseguenze negative per loro. Ora il paradigma è cambiato", afferma Jauregui, "questa nuova tecnica chirurgica ci permette di tagliare solo una piccola sezione di pelle, grasso e muscolo, una ferita che guarisce facilmente, è molto più sicura e in questo primo paziente non ha prodotto praticamente alcun dolore. Si tratta di una pietra miliare storica che crediamo migliorerà la vita di migliaia di pazienti".