Europa League, alle 21 Roma-Feyenoord. Obiettivo, ribaltare il ko dell'andata

A sfidarsi sono le due squadre finaliste dell'ultima Conference League, che ha visto il successo dei giallorossi. La qualificazione è ancora aperta, anche se ci sarà da capire se lo Special One potrà contare sin dal primo minuto su Abraham e Dybala. Prescindendo da questo, c'è da scommettere che i giallorossi faranno di tutto per continuare il cammino che porterebbe alla finale della Puskas Arena di Budapest.

Galvanizzata dal successo netto sull'Udinese , stasera serve il bis con una notte da Roma vera. L'Olimpico, straripante, sarà chiamato a dar manforte alla squadra di Mourinho per ribaltare la sconfitta per 1-0 dell'andata in casa del Feyenoord .

Mourinho carica i tifosi

"Lo stadio è dalla nostra parte: sicuramente i tifosi vorranno giocare la partita con noi. Io voglio 67mila giocatori in più". Così l'allenatore della Roma José Mourinho. "Spettatori è una cosa, spettatori/giocatori è un'altra cosa. L'obiettivo sarà dare tutto", aggiunge il tecnico portoghese.

"La strategia? Abbiamo bisogno di segnare due gol in più del Feyenoord. Parlare del Salisburgo non ha senso, sono squadre diverse. Pazienza o non pazienza, dobbiamo fare due gol", continua Mourinho."Quello che so è che siamo convinti dei nostri mezzi. Abbiamo rispetto per il Feyenoord ma ho fiducia nei miei giocatori e del mio stadio".