Europa mista, giù Wall Street

Seduta contrastata in Europa; giù Milano e Londra di circa mezzo punto percentuale mentre Francoforte chiude a +0,13% sopra la parità anche a Parigi. Il prezzo del petrolio si attesta poco sotto gli 85 dollari al barile, quello del gas, ieri salito, scende sotto i 50 euro, il 10% meno di ieri. Ma oggi sotto i riflettori l'oro, che balza sopra i 2000 dollari l'oncia. A condizionare la seduta i dati dell'economia in arrivo a Wall Street: a febbraio, il numero di offerte di lavoro e' sceso di 632.000 unita' a 9,9 milioni, contro attese per 10,5 milioni. Il dato non finiva sotto la soglia dei 10 milioni dal maggio del 2021. Nello stesso mese, gli ordini alle fabbriche negli Stati Uniti sono diminuiti dello 0,7% a 536,4 miliardi di dollari. L'aumento del prezzo del petrolio alimenta pero' nuovi timori sull'inflazione spinge ancora al ribasso gli indici Usa.