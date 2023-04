Mattarella: "Europa testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione nazionalistica"

Se rimane una somma di interessi nazionali l'Unione europea non sarà mai protagonista perché "perennemente instabile". Ne è convinto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo ultimo giorno di visita in Polonia, prima di partire per la Slovacchia, parla all'università Jagellonica di Cracovia e cita i fondatori dell'Ue Jean Monnet, a proposito della capacità dell'Europa di crescere attraverso le crisi, e Robert Schumann sulla necessità della solidarietà tra i paesi del continente. Tra le citazioni c'è anche quella della senatrice Liliana Segre: "Care studentesse, cari studenti, - dice il presidente - è la memoria che alimenta la coscienza che, a sua volta, ci rende pienamente esseri consapevoli: sarete certamente all’altezza di questo compito. Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, oggi membro a vita del Senato della Repubblica italiana ed esempio incessante di impegno, ci ammonisce: 'la memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza'. Parole che si riempiono di nuovi significati se pensiamo a quanto sta accadendo a poca distanza da qui, ai confini dell’attuale Unione Europea".

Per il Capo dello Stato è "del tutto inadeguato pensare a un' Europa frutto della affannosa rincorsa ad affrontare problemi dettati da altri, in un quadro internazionale deciso da altri. In altri termini, l'esigenza di fare dell'Europa una protagonista non trova adeguata risposta nella visione di un'Unione come somma temporanea e mutevole di umori e interessi nazionali, quindi, per definizione, perennemente instabile". Perciò, ricorda Mattarella, "dobbiamo lavorare tutti per preservare il valore dell'unità" europea "un bene primario che va assolutamente salvaguardato".

Il presidente è poi tornato a ribadire il sostegno alla “rapida conclusione del processo di adesione dei nostri vicini balcanici, che oramai molti anni fa hanno iniziato il loro percorso verso l'Unione” un "obiettivo che la Repubblica Italiana sostiene pienamente, per dare sbocco alle loro aspirazioni e non concedere nocivi spazi di agibilità a forze ostili ai valori della convivenza; spazi di corrosione dei sistemi democratici. È passo da compiere senza indugio, un passo indispensabile per non creare instabilità pericolose per il continente".

"Oggi, nuovamente, la prospettiva europea è preziosa per gli Stati a noi vicini, che trovano nell'ingresso nella UE motivo di speranza e forza per reclamare giustizia, diritti, pace, e per allargare il cerchio dei Paesi che testimoniano la loro adesione ai valori dei diritti delle persone e dei popoli - ha sottolineato il Capo dello Stato -. È con la consapevolezza del potere evocativo e trasformativo della prospettiva europea che è stata assunta la storica decisione di concedere lo status di candidati a Kyiv e Chisinau, i cui popoli devono sapere che l'Europa non li lascerà soli ad affrontare le sfide che hanno davanti".

Il presidente della Repubblica ha ricordato l'importanza di una reazione unitaria che l'Ue ha saputo dare alla guerra in Ucraina. "Nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina, un Paese sovrano, libero, indipendente, democratico, la cui popolazione è oggetto di attacchi mirati e criminali che uccidono con ferocia, prendendo di mira senza scrupoli le infrastrutture civili ucraine per lasciare la popolazione al gelo e al buio. Oggi l’Europa è testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione nazionalistica che pretende di violare confini, di conquistare spazi territoriali accampando la presenza di gruppi di popolazione appartenenti alla stessa cultura". E da qui il rimando a quanto accaduto in passato. "Come non pensare alla vicenda dei Sudeti e delle popolazioni di origine tedesca che li abitavano, e della Conferenza di Monaco, che aprirono alla Seconda guerra mondiale? A questo insensato tentativo di sovvertire le regole dell’ordine internazionale, l’Unione Europea ha saputo reagire con fermezza e - con unità di intenti - continuerà a sostenere l’Ucraina - ha aggiunto - Oggi dobbiamo lavorare tutti per preservare il valore di questa unità. E’ un bene primario che va assolutamente salvaguardato".

Un discorso che in alcuni passaggi è anche però un nuovo richiamo all'Unione europea, in particolare sulla questione dei confini e sul tema delle migrazioni. "L' attenzione, richiamata anni fa dinanzi all'emergere di fenomeni di terrorismo islamista, lascia oggi luogo a una negligente e pericolosa distrazione. Quello del confine mediterraneo è tema che non riguarda solo i Paesi europei che vi si affacciano. L'obiettivo di un partenariato più solido e fecondo tra Unione Europea e Unione Africana - ricorda il Capo dello Stato - è una scelta lungimirante, in grado di anticipare tensioni e di contribuire alla causa della pace".