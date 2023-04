Europei 2032, la Figc ha presentato la candidatura dell'Italia all'Uefa: sfida a due con la Turchia

La Figc ha consegnato all'Uefa il dossier finale per ospitare in Italia gli Europei di calcio 2032. Nei prossimi mesi il massimo organismo calcistico europeo analizzerà gli elementi a supporto della candidatura e, durante il comitato esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, renderà nota la sede degli Europei del 2028 e del 2032. Il concorrente dell'Italia per il 2032 è la Turchia. "È una straordinaria opportunità per l'Italia", ha commentato Gabriele Gravina, presidente della Figc.