Europei di ginnastica artistica, oro all’Italia con la squadra maschile nel concorso generale

Con una gara lineare, senza errori e con punte di livello assoluto, Yumin Abbadini (Pro Carate), Marco Lodadio (Aeronautica Militare), Mario Macchiati (Fermo 85), Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti) e Lorenzo Casali (Giovanile Ancona) hanno centrato un risultato storico, mai raggiunto prima dall'esordio del torneo nel 1955 fino ad oggi.

L'Italia vince l'oro nel concorso generale maschile a squadre della 10ª edizione dei campionati d'Europa di ginnastica artistica con il totale di 249.526. Argento per i padroni di casa della Turchia con 248.262, terza piazza per la Gran Bretagna con 246.961.

La Nazionale maschile fa suonare l'Inno di Mameli all'Antalya Sports Hall e conquista il primo titolo messo in palio nella rassegna turca, un risultato centrato in passato solo dalla femminile a Volos nel 2006 e in Germania, l'estate scorsa.

A livello individuale Abbadini (81.098) e Casali (80.998) ottengono la qualifica per la finale all around di giovedì 13 aprile rispettivamente con il nono e l'undicesimo posto in qualifica.