Evan Gershkovich del Wall Street Journal ha fatto appello contro il suo arresto

Il giornalista americano Evan Gershkovich, fermato giovedì scorso in Russia con l'accusa di spionaggio, ha presentato appello contro l'ordine di arresto emesso da una Corte di Mosca nei suoi confronti che prevede la detenzione fino almeno al 29 maggio. Ne ha dato notizia la stessa Corte, citata dall'agenzia statale Tass, aggiungendo che non è ancora stata stabilita la data in cui si svolgerà l'udienza d'appello.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha chiesto intanto il "rilascio immediato" del reporter: "Il suo arresto è molto preoccupante. È importante rispettare la libertà di stampa, i diritti dei giornalisti, il loro diritto di porre domande e di svolgere il proprio lavoro". Stoltenberg ha aggiunto di aspettarsi che la detenzione del giornalista del Wall Street Journal venga discussa durante una riunione dei ministri degli Esteri della Nato domani, quando la Finlandia diventerà il 31esimo membro dell'Alleanza